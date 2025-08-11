Zelenskiy: Rusya savaşı bitirmeye yanaşmıyor, baskı artırılmalı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın savaşı bitirme konusunda isteksiz davrandığını ve bu nedenle Moskova üzerindeki baskının artırılması gerektiğini ifade etti.

Zelenskiy, herhangi bir taviz verilmesinin dahi Rusya'yı düşmanlıkları durdurmaya ikna etmeyeceğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 15 Ağustos’ta ABD’nin Alaska eyaletinde bir görüşme gerçekleştirecek.