Zelenskiy: Rusya’daki hedefler Neptün füzeleriyle vuruldu

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun gece boyunca Rusya’daki belirlenmiş hedefleri uzun menzilli “Uzun Neptün” seyir füzeleriyle vurduğunu belirtti.

Zelenskiy, bu saldırıların “Rusya’nın devam eden terörüne karşı tamamen haklı bir yanıt” olduğunu söyledi.

Zelenskiy, açıklamasında Genelkurmay Başkanı Oleksandr Syrskyi ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan rapor aldığını ifade ederek, “Patriotlarımız ve diğer hava savunma sistemlerimiz gece boyunca etkili şekilde çalıştı. Toplam 14 Rus füzesi düşürüldü; bunların arasında 2 aerobalistik ve 6 balistik füze de vardı” dedi.

Ukrayna lideri, ülkesinin hava savunmasını balistik füzeleri durdurabilecek sistemlerle güçlendirmeye devam edeceklerini vurguladı.

“Rusya’nın hedefi sivil altyapı ve enerji tesisleri”

Zelenskiy, Rusya’nın saldırılarının niteliğine dikkat çekerek, “Rusya, Ukrayna şehirlerine, özellikle de sivil altyapıya yönelik terör eylemlerini sürdürüyor. Gece boyunca hedefleri Kiev’deki yerleşim bölgeleri ve enerji tesisleriydi” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy ayrıca, Ukraynalı diplomatlara, Rus saldırılarının kapsamı ve hedefleri konusunda uluslararası ortaklara ayrıntılı bilgi verilmesi talimatını verdiğini belirtti.

“Uzun Neptün” füzeleriyle daha uzun menzilli karşılık

Ukrayna lideri, ülkesinin geliştirdiği uzun menzilli seyir füzelerinin giderek daha etkili hale geldiğini belirterek, “Savaşçılarımız bir gecede Uzun Neptün füzelerini Rus topraklarındaki belirlenmiş hedeflere başarıyla kullandılar. Ukrayna füzeleri neredeyse her ay daha kesin ve önemli sonuçlar veriyor” dedi.