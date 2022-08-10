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Zelenskiy: Savaş, Kırım'ın kurtuluşuyla son bulmalı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Kırım'dan asla vazgeçmeyeceğiz. Rusya-Ukrayna savaşı Kırım ile başladı, Kırım'ın kurtuluşuyla da son bulmalı." açıklaması yaptı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Rusya tarafından ilhak edilen Kırım'da bulunan Rusya'ya ait Novofedorivka askeri hava üssünde dün meydana gelen patlamaların ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy açıklama geldi. Zelenskiy, ülkesindeki savaşın Kırım ile başladığını söyleyerek, "Kırım, Ukrayna'ya aittir. Kırım'dan asla vazgeçmeyeceğiz. Rusya-Ukrayna savaşı Kırım ile başladı, Kırım'ın kurtuluşuyla da son bulmalı." ifadelerini kullandı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar Donbass bölgesinde artarak devam ederken, Kırım'da bulunan Rusya'ya ait Novofedorivka askeri hava üssünde dün 7 kez art arda patlama sesleri duyulmuş, patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

 

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