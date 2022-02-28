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Zelenskiy: Savaş tecrübesi olan Ukraynalı mahkumlar serbest bırakılacak

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Savaş tecrübesi olan Ukraynalı mahkumlar serbest bırakılacak ve savaşın en sıcak noktalarında suçlarını telafi edebilecekler." açıklaması yaptı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinde 5. güne girilirken Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'den yeni bir açıklama geldi.

Zelenskiy, Ukrayna'ya saldıran Rus askerlere seslenerek, şunları kaydetti:

"Silahlarınızı bırakın ve gidin. Komutanlarınıza, propagandacılarınıza inanmayın. Sadece hayatınızı kurtarın."

Zelenskiy, "Avrupa Birliği'ne, yeni özel prosedür kapsamında Ukrayna'nın derhal katılımı için çağrıda bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, "Savaş tecrübesi olan Ukraynalı mahkumlar serbest bırakılacak ve savaşın en sıcak noktalarında suçlarını telafi edebilecekler." açıklaması yaptı.

 

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