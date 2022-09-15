Zelenskiy trafik kazası geçirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus ordusundan geri alınan İzyum kentindeki programının ardından Kiev dönüşünde trafik kazası geçirdi.

Zelenskiy'in sözcüsü Sergey Nikiforov sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Zelenskiy'in aracına sivil bir aracın çarptığını söyleyerek, "Kiev'de bir otomobil, Ukrayna Devlet Başkanı'nın otomobiliyle çarpıştı. Devlet başkanına eşlik eden doktorlar Zelenskiy'e müdahalede bulundu. Başkanda ciddi bir yaralanma tespit edilmedi. Kolluk kuvvetleri kazayla ilgili soruşturma başlattı." dedi.

Zelenskiy kazanın ardından yine kamera karşısına geçti

İzyum kenti dönüşü Kiev'de kaza yapan Zelenskiy kazadan hafif yaralanarak kurtulurken, ofisine dönüşünde yine kamuoyuna açıklama yaptı. Zelenskiy, konuşmasında İzyum kentinin Ruslardan geri alındığını hatırlatarak, "Son 5 gündür süren çatışmalarda ordumuz 110 kilometre yol kat etti. 400 yerleşim yeri kurtarıldı ve 150 bin Ukraynalı güvenli ve normal hayatına geri döndü." ifadelerini kullandı.