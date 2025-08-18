Zelenskiy, Trump ile görüşmek için Washington'da

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da yapacağı görüşme için Washington'a gitti.

Zelenskiy, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Trump ile bir araya gelmek üzere kente ulaştığını duyurdu. Görüşmenin ardından Avrupalı liderlerin de katılımıyla toplantıların süreceğini belirtti.

"Barış kalıcı olmalıdır"

Açıklamasında, "Hepimiz bu savaşı hızlı ve güvenilir bir şekilde sona erdirmek için güçlü bir istek duyuyoruz. Ve barış kalıcı olmalıdır. Yıllar önce Ukrayna'nın, Kırım'dan ve doğumuzun bir parçası, Donbas bölgesinin bir kısmından vazgeçmek zorunda kaldığı ve (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in bunu yeni saldırısı için sıçrama tahtası olarak kullandığı zamanki gibi olmamalıdır" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Ukrayna'ya 1994'te verilen güvenlik garantilerinin sonuç vermediğini hatırlatarak, "Elbette o dönemde Kırım'dan vazgeçilmemeliydi, tıpkı 2022'den sonra Ukraynalıların Kiev, Odessa ya da Harkiv'den vazgeçmediği gibi" dedi.

"Halkımız, Başkan Trump'a her zaman minnettar olacak"

Ukraynalıların toprakları ve bağımsızlıkları için mücadele verdiğini vurgulayan Zelenskiy, "Halkımız, Başkan Trump'a, Amerika'daki herkese, tüm partner ve müttefiklerimize destekleri ve paha biçilmez yardımları için her zaman minnettar olacak" sözleriyle uluslararası desteğe teşekkür etti.

Rusya'nın başlattığı savaşı "sona erdirmesi" gerektiğini söyleyen Zelenskiy, "Umarım Amerika ve Avrupalı dostlarımızla ortak gücümüz, Rusya'yı gerçek bir barışa zorlar" ifadeleriyle mesajını tamamladı.