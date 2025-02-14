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Zelenskiy Türkiye'yi ziyaret edecek

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Birleşik Arap Emirlikleri'ni ve ardından Türkiye ile Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceğini duyurdu. Zelenskiy, bu ziyaretler sırasında ABD'li ya da Rus yetkililerle görüşmek gibi bir planının olmadığını söyledi.

Haber Merkezi
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

Habertürk’ün haberine göre Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde konuşan Ukraynalı lider, bu ziyareti tam olarak ne zaman yapacağını söylemedi.

Zelenskiy, bu ziyaretler sırasında ABD'li ya da Rus yetkililerle görüşmek gibi bir planının olmadığını söyledi.

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