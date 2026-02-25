Zelenskiy: Üçlü müzakerelerin yeni turu mart başında yapılabilir

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna, Rusya ve ABD arasındaki üçlü müzakerelerin bir sonraki turunun Mart ayının başında yapılabileceğini söyledi.

Rusya-Ukrayna Savaşının sona erdirilmesi amacıyla Ukrayna, Rusya ve ABD arasındaki üçlü müzakerelerin son turu İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilmişti Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bir sonraki turun Mart ayının başlarında yapılmasının planlandığını söyledi. "Bir sonraki görüşme Mart ayı başında gerçekleşebilir" diyen Zelenskiy, yarın Cenevre'de Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasında bir toplantı düzenleneceğini de sözlerine ekledi.

Zelenskiy, "Ukrayna'nın yeniden yapılandırılması paketinin ayrıntılarını birinci gündem maddesi olarak görüşecekler. Üçlü toplantı için gerekli düzenlemeler gündemin bir sonraki maddesi olacak. Umerov ise üçüncü gündem maddesi olarak takasın ayrıntılarını görüşecek" dedi.

İlk tur 23-24 Ocak'ta yapılmıştı

Rusya ve Ukrayna arasında ABD arabuluculuğunda gerçekleştirilen doğrudan müzakerelerin ilk iki turu, 23-24 Ocak ile 4-5 Şubat tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de gerçekleştirilmişti. Üçüncü tur görüşmeler ise 17-18 Şubat'ta Cenevre'de yapılmıştı.