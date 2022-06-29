  1. Dünya Gazetesi
  2. Dünya
  3. Zelenskiy, Ukrayna'nın Suriye ile ilişkilerini kestiğini açıkladı
Takip Et

Zelenskiy, Ukrayna'nın Suriye ile ilişkilerini kestiğini açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Suriye’nin Ukrayna’nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçı Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanımasının ardından Ukrayna’nın Suriye ile ilişkilerin kestiğini açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Suriye, Ukrayna’nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçı Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olmasının ardından Ukrayna, Suriye ile diplomatik ilişkilerini kesti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, Ukrayna ile Suriye arasında artık diplomatik ilişkilerin olmayacağını belirterek, "Suriye'ye yönelik yaptırım baskısının daha da artırılacağını" açıkladı. Zelensky ayrıca, Suriye'nin söz konusu hareketini “değersiz” olarak nitelendirdi.