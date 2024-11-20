Zelenskiy uzun menzilli silahlar için Almanya'ya izin çağrısı yaparak duyurdu: Hepsini kullanacağız!

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kiev'de Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile düzenlediği ortak basın toplantısında, uzun menzilli silahların kullanımıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Zelenskiy, Rusya’nın Bryansk bölgesindeki askeri tesisin ABD yapımı uzun menzilli ATACMS füzeleriyle vurulup vurulmadığı yönündeki soruya, doğrudan yanıt vermekten kaçınarak, “Ukrayna, uzun menzilli silahlara sahip ve bunları kullanacak. Kendi üretimimiz olan uzun menzilli insansız hava araçlarımız ve Neptün füzelerimiz var. Ayrıca ATACMS füzelerimiz de var. Bunların hepsini kullanacağız” dedi.

Almanya’ya çağrı

Zelenskiy, Almanya’ya seslenerek, uzun menzilli silahların kullanımına onay vermesi gerektiğini belirtti. “Artık Almanya’nın da bu kararı destekleme zamanı geldi” diyen Zelenskiy, Rusya’nın nükleer doktrinini güncellemesiyle birlikte bu silahların önemine dikkat çekti.

Danimarka’dan Ukrayna’ya destek

Danimarka Başbakanı Frederiksen ise Ukrayna'nın savunma sanayisini desteklemek amacıyla 137 milyon dolarlık bir yatırım yapılacağını duyurdu. Frederiksen, “Avrupa’da barış ancak kendimizi savunabilirsek mümkün olur” diyerek desteğin önemini vurguladı.

Zelenskiy’nin açıklamaları, ABD’nin Ukrayna’ya uzun menzilli silah kullanımına onay verdiği bir döneme denk gelirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in nükleer doktrinini güncelleyerek nükleer silah kullanım eşiğini düşürdüğü bir ortamda dikkat çekiyor.