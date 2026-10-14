Zelenskiy’den ABD’ye mesaj: Ortaklığımızda açıklık istiyoruz

İngiltere Başbakanı Burnham, başkent Londra’daki Başbakanlık konutunda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi. ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna yönetimi üzerindeki baskıyı artırdığı bir dönemde gerçekleşen ziyarette Zelenskiy, Burnham tarafından sıcak bir şekilde karşılandı. Zelenskiy, Londra’da nadiren başvurulan bir karşılama ile onurlandırılarak, tören kıtası ile karşılandı. Görüşme öncesinde Zelenskiy ile birlikte basın mensuplarının karşısına çıkan İngiltere Başbakanı Burnham, Ukraynalı lidere yönelik coşkulu karşılaşmadan övgüyle bahsederek, "Arkanızdayız ve bu değişmeyecek" dedi.

Ukrayna’nın zor günler geçirdiğini ve Kiev’in ağır bombardımanlara maruz kaldığını ifade eden Burnham, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in ABD Başkanı Trump’ın hafta sonu açıkladığı enerji ateşkesini kabul ettiğini fakat Rusya’nın Ukrayna’daki kritik enerji altyapısına saldırılara devam ettiğini söyledi. Burnham, "Bu çatışmada saldırganın kim olduğunu bir kez daha tüm dünya gördü. İngiltere, bu anlarda size sağlayabileceği her türlü desteği sunmaya devam edecek. İngiliz yapımı hava savunma sistemlerinin teslimatını hızlandıracağız. Bunların en yakın zamanda konuşlandırılmasını sağlayacağız. Bu zor dönemde her zaman yanınızda olacağız" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise İngiltere’nin savaşın başından beri yanlarında olduğunu ifade ederek, teşekkür etti. Rusya’nın enerji ateşkesine saygı göstermediğini ve Rus saldırılarında sivil ölümlerinin sürdüğünü vurgulayan Zelenskiy, "Rusya’nın gerilimi tırmandırmayı sürdürdüğü açık. Biz her türlü ateşkese hazırız. Başkan Trump’a ve tüm ülkelere tekrar ettik ve söyledik. Rus işgalinin en başından beri bu savaşı durdurmaya hazır olduk" şeklinde konuştu.

Starlink’in Ukrayna ordusuna sunduğu uydu internet hizmetinde yaşanan sorunlar ve istihbarata ilişkin zorlukları İngiltere Başbakanı Burnham ile görüşmek istediğini ifade eden Zelenskiy, "Bir ortaklık içindeyken öngöremeyeceğiniz pek çok farklı sürprizle karşılaşabiliyorsunuz. Biz ABD ile ortaklığımıza güveniyoruz. Yalnızca dürüst, açık ve güçlü ortaklar olmak istiyoruz" dedi.

Ukraynalı lider, İngiltere’yi Ukrayna’nın "tarihteki en güçlü ortaklarından biri" olarak tanımladı.

ABD basınında yer alan haberlere göre Ukraynalı yetkililer, bugün Amerikalı milyarder Elon Musk’ın şirketi SpaceX’i, Starlink internet hizmetlerini kısıtlayarak ülkenin kendini savunma kapasitesini baltalamakla suçladı. Ukraynalı yetkililer, daha önce de Rusya’nın son dönemdeki yoğun balistik saldırılarından önce müttefiklerinden her zamanki gibi erken uyarı almadığını söylemişti.

Gelişmeler, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’yı Rus enerji sektörüne yönelik saldırılarını durdurması için baskı yaptığı bir dönemde yaşandı. Trump, dün basın mensuplarına yaptığı açıklamada Ukrayna ile istihbarat paylaşımının devam ettiğini söylemişti.