Zelenskiy'den dikkat çeken İHA iddiası! Rusya ve İran iş birliği mi yapıyor?

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın İran'a Shahed tipi insansız hava araçları sağladığını ve bu araçların ABD ile İsrail'e karşı kullanılabileceğini söyledi.

CNN'e verdiği röportajda konuşan Zelenskiy, İran'ın ABD üslerine yönelik bazı saldırılarda Rus yapımı Shahed İHA'larını kullandığını ve bunun 'yüzde 100 gerçek' olduğunu açıkladı.

Bölgedeki saldırılarla ilişkilendiriliyor

Shahed tipi insansız hava araçları son yıllarda Orta Doğu'daki çeşitli saldırılarla ilişkilendiriliyor. Ancak bu saldırılarda kullanılan İHA'ların tam olarak hangi ülkede üretildiği ya da kim tarafından sağlandığı her zaman net biçimde ortaya konulamıyor.

Ucuz alternatif olarak geliştirildi

İran'ın geliştirdiği Shahed insansız hava araçları, maliyeti yüksek balistik ve seyir füzelerine kıyasla daha düşük maliyetli bir seçenek olarak öne çıkıyor. Bu araçlar geniş çapta ilk kez Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sırasında kullanıldı.

Ukraynalı yetkililere göre Rus güçleri 2022 sonbaharından bu yana Ukrayna'ya karşı binlerce Shahed İHA'sı fırlattı.

Rusya kendi üretimine başladı

Başlangıçta İran'dan tedarik edilen bu insansız hava araçlarının daha sonra Rusya tarafından yerel üretimle de geliştirildiği belirtiliyor. Zamanla farklı ülkelerin orduları da Shahed benzeri kamikaze İHA'ları envanterlerine dahil etti.

ABD ordusu da söz konusu sistemlerin İran'a karşı yürütülen mevcut askeri operasyonların unsurlarından biri olduğunu ifade ediyor.