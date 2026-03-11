Zelenskiy'den 'dünya savaşı' uyarısı: Rusya, İran'a asker gönderebilir

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'ı vurması ile başlayan savaş hız kesmeden devam ederken Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın İran'a asker gönderebileceğini söyledi.

Ukrayna lideri, Rusya'nın İran rejimine insansız hava araçları ve hava savunma sistemleriyle destek vermeye başladığını ve füzelerle de yardım edeceğini savundu.

'İran'a ilk hangi ülke destek verecek?'

İrlandalı gazeteci Caolan Robertson'a röportaj veren Zelenskiy, akla gelen tek sorunun devam eden süreçte 'İran'a ilk hangi ülkenin destek vereceği' olduğunu belirtirken, bunun ne zaman olacağının da merak edildiğini söyledi.

Kuzey Kore'nin Rusya'ya 10 bin asker gönderdiğini hatırlayan Zelenskiy, Rusya'nın da İran'a aynı şekilde asker konuşlandırabileceğini söyledi.

'Dünya savaşına dönüşebilir'

Orta Doğu'daki çatışmanın son yılların en büyük risklerinden biri olduğunu ve bir dünya savaşına dönüşebileceğini belirten Zelenskiy'ye göre, İran'ın savaşta kullandığı insansız hava araçları da Rus yapımı.

Zelenskiy, Ukrayna'nın İran yapımı insansız hava araçlarına karşı mücadele konusunda Körfez'deki ülkelerine destek verdiğini, bölgeye gönderilen Ukraynalı ekibin Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'da görev yapmaya başladığını belirtti. Zelenskiy İHA'lar karşılığında özellikle Patriot PAC-2 ve Patriot PAC-3 hava savunma füzelerinin tedarikinin görüşüldüğünü bildirdi.