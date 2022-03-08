  1. Dünya Gazetesi
  2. Dünya
  3. Zelenskiy'den Kırım, Donbas ve Luhansk açıklaması: Bunu tartışabiliriz
Takip Et

Zelenskiy'den Kırım, Donbas ve Luhansk açıklaması: Bunu tartışabiliriz

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Kırım, Donbas ve Luhansk'ın tanınması konusunda yöneltilen soruya, "Bunu tartışabiliriz ve oradaki insanların nasıl yaşayacakları konusunda bir uzlaşma bulabiliriz." yanıtını verdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahalenin 13. gününe girilirken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den, Kırım, Donbas ve Luhansk ile ilgili önemli bir açıklama geldi.

Zelenskiy, Amerikan ABC kanalına verdiği röportajda, Kırım, Donbas ve Luhansk'ın tanınması ile ilgili soruya, "Bunu tartışabiliriz ve oradaki insanların nasıl yaşayacakları konusunda bir uzlaşma bulabiliriz." yanıtını verdi.

 

Putin: Ukrayna’da sadece profesyonel askerler çatışmalara katılıyorPutin: Ukrayna’da sadece profesyonel askerler çatışmalara katılıyorDünya
Zelenskiy: Kiev'deyim, saklanmıyorumZelenskiy: Kiev'deyim, saklanmıyorumDünya

 