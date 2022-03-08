Zelenskiy'den Kırım, Donbas ve Luhansk açıklaması: Bunu tartışabiliriz

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahalenin 13. gününe girilirken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den, Kırım, Donbas ve Luhansk ile ilgili önemli bir açıklama geldi.

Zelenskiy, Amerikan ABC kanalına verdiği röportajda, Kırım, Donbas ve Luhansk'ın tanınması ile ilgili soruya, "Bunu tartışabiliriz ve oradaki insanların nasıl yaşayacakları konusunda bir uzlaşma bulabiliriz." yanıtını verdi.