Zelenskiy'den Polonya hava sahası ihlaline tepki! 'Avrupa için son derece tehlikeli'

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus insansız hava araçlarının (İHA) Polonya hava sahasını ihlal etmese ilişkin açıklamada bulundu.

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada Rus ordusunun gece boyunca Ukrayna'nın farklı bölgelerine yoğun saldırılar düzenlediğini belirterek, "Rusya bu saldırıda 415 İHA ve 40'tan fazla seyir ve balistik füze kullandı. 15 bölgemiz saldırı altındaydı" ifadelerini kullandı. Jitomir bölgesinde bir kişinin hayatını kaybettiğini, Hmelnitski'deki bir dikiş atölyesine yapılan saldırıda ise üç kişinin yaralandığını aktardı.

Polonya hava sahasının da ihlal edildiğini vurgulayan Zelenskiy, "Bugün bir başka tırmanış aşaması daha yaşandı. Rus-İran (ortak yapımı) 'Şahedler' (Şahed tipi İHA) Polonya hava sahasında, NATO hava sahasında faaliyet gösterdi. (Bu) Avrupa için son derece tehlikeli bir emsal" dedi.

Rusya’ya karşı daha sert adımlar atılması gerektiğini söyleyen Zelenskiy, "Ruslar sonuçlarını hissetmeli. Rusya, savaşın genişletilemeyeceğini ve sona erdirilmesi gerektiğini hissetmeli" diye konuştu.

"Putin Batı'nın gücünü test ediyor"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha da yazılı açıklamasında benzer bir uyarıda bulunarak, "Putin, savaşı tırmandırmaya, genişletmeye ve Batı'nın gücünü test etmeye devam ediyor. Güçlü bir yanıt almadığı sürece daha da saldırgan oluyor" ifadelerini kullandı.

Sybiha, zayıf tepkilerin Rusya’yı daha da cesaretlendireceğini belirterek, "Şimdilik zayıf bir yanıt Rusya'yı daha da kışkırtacak ve ardından Rus füzeleri ve İHA'ları Avrupa'nın daha da derinliklerine uçacak" değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı, müttefik ülkelere Ukrayna'nın hava savunma kapasitesini güçlendirme ve Rusya’ya yönelik yaptırımları artırma çağrısında bulundu.