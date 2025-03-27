Zelenskiy'den Putin hakkında çarpıcı iddia: Yakında ölecek

Rusya lideri Vladimir Putin'in 2022'de Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile yaptığı toplantıda, sandalyesinde kambur bir şekilde oturması, masayı kavraması ve kelimeleri geveleyerek konuşması çok tartışılmıştı.

Putin'in hasta olduğu iddası

İngiliz Daily Mail de Putin'in sürekli öksürdüğünü, elleri ve ayaklarında istemsizce sarsıntılar yaşandığını ileri sürmüştü. İngiltere merkezli gazete, 72 yaşındaki Rus liderin son yıllarda şiş bir yüze, seğiren bir bacağa ve kan çanağına dönmüş gözlere sahip olmasının spekülasyonları daha da artırdığını yazmıştı.

ABD'nin de arabuluğuculuğunda Rusya ile barış görüşmelerini sürdüren Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy ise gazetecilerin sorularını cevapladığı bir toplantı sonrası Putin'in 'yakında öleceğini' söyledi.

'O yakında ölecek'

Zelenski, Dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşmenin ardından Paris'te gazetecilere verdiği röportajda Putin'in sağlık sorunlaru yaşadığı iddialarına destek çıkan Ukrayna lideri, "O (Putin) yakında ölecek, bu bir gerçek ve bu bir son olacak" dedi.

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