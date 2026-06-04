Zelenskiy’den Putin’e görüşme çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e taraflar arasında Şubat 2022 tarihinde başlayan savaşın sonlandırılmasına yönelik görüşmelere ilişkin açık mektup gönderdi.

Zelenskiy, "Ukrayna, savaşın yalnızca bizim ve sizin aranızda, ikili bir formatta bitirilmesini teklif ediyor. Bir görüşme öneriyorum" ifadelerini kullandı.

Görüşmenin Türkiye başta olmak üzere bazı aracı ülkelerde gerçekleşebileceğini ifade eden Zelenskiy, "İsviçre, Türkiye veya Arap ülkeleri böyle bir görüşmeye ev sahipliği yapabilir ve bu konuda istekli" dedi.

Ülkeler arası yapılan müzakerelerin yanı sıra belirleyici olanların liderler olduğuna dikkat çeken Zelenskiy, "Toplantı için net bir tarih belirlemeyi öneriyorum" diye yazdı.

Müzakere sürecinde kendilerinin kapsamlı ateşkese hazır olduğunu da aktaran Zelenskiy, "Ukrayna, müzakereler süresince tam bir ateşkes ilan etmeye hazırdır. Bu İran çerçevesinde gerçekleşen ateşkese benzer bir uygulama olabilir" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy muhtemel bir ateşkes sürecinde ABD’nin cephe hattı boyunca gözlem yapabileceğini ve sürecin garantörü olabileceğini aktarırken, esir takası konusuna da değindi.

Zelenskiy, "’Hepimize karşılık hepimiz’ esasına göre esir takasına hazırız. Bu da savaşı sonlandırmak için memnuniyet verici bir başlangıç olabilir. Ayrıca savaşta kaçırılan siviller ve çocukların iadesi için de ciddi adımlar atılmalı. Ukrayna ve Rus halkının geleceğini belirlememiz gerekiyor. Eğer siz şahsen bu savaşı bitirme zamanının geldiği sonucuna varmazsanız, Ukrayna varlığını sürdürmek için savaşmaya devam edecektir. Bizi destekleyenler olacaktır" diye yazdı.

Zelenskiy mektupta, süregelen çatışmaların Rusya'nın kaynaklarını ve uluslararası konumunu olumsuz etkilediğini savunurken, "Ukrayna bağımsızlığını koruyor ve aksi yöndeki tahminlere rağmen de korumaya devam edecek. Savaştan çıkmaktan korkmayın, şu anda sizden beklenen en önemli şey bu. Biz Ukraynalılar kalıcı bir savaş istemiyoruz. Savaşsız bir hayatın kıyaslanamayacak ölçüde daha iyi olduğunu çok iyi biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kremlin: "Mektubu gördük, Putin’e iletilecek"

Kremlin Sarayı, Zelenskiy’nin mektubunun değerlendirilmeye alındığını açıkladı. Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Mektubu gördük. Ancak Başkan Putin programıyla meşgul olduğu için bunu inceleyemedi. Mektup, başkanın programından sonra kendisine iletilecek" dedi.