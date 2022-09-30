Zelenskiy'den Putin'e müzakere yanıtı: Yeni başkanla görüşeceğiz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'nın hızlandırılmış prosedür kapsamında NATO üyeliğine başvuracağını söyledi.

Zelenskiy, "Ukrayna hızlı bir şekilde NATO üyeliğine başvuruyor. Ukrayna, Putin Rusya'nın devlet başkanı olduğu sürece Rusya ile herhangi bir müzakere yapmayacak. Yeni başkanla görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy'in açıklaması, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya topraklarına katılmasına ilişkin belgeyi imzalamasının ardından geldi.

Putin, konuşmasında Kiev’e savaşın bitirilmesi ve müzakere masasına dönülmesi çağrısında bulunmuştu.