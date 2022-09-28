Zelenskiy'den referandumlara tepki

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'daki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri ile Rus ordusunun ele geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerindeki referandumlarla ilgili açıklama yaptı.

Zelenskiy, Rusya'nın hiçbir suç eyleminin Ukrayna için hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini söyleyerek, "İşgal altındaki topraklardaki bu saçmalığa referandum taklidi bile denilemez." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler tüzüğünü ve halkların bir arada yaşamasının temel ilkelerini tanıdıklarını kaydeden Zelenskiy, Ukrayna, Avrupa ve dünyadaki normal yaşamı korumak için hareket etmeye devam edeceklerini belirterek, "Herson ve Zaporijya bölgelerinde, Donbas'ta ve Harkiv bölgesinin şu anda işgal altındaki bölgelerinde ve Kırım'da halkımızı korumak için harekete geçeceğiz." diye konuştu.

Referandumlarda "Rusya’ya katılma" kararı çıktı

Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde düzenlenen referandumlarda "Rusya'ya bağlanma" kararının çıktığı belirtildi.

Rusya'nın kontrolü altındaki Donbas, Herson ve Zaporijya bölgelerinde 23 Eylül'de Rusya’ya katılmak için başlayan referandumlar sona erdi.

Bölgelerdeki seçim komisyonlarının kesin olmayan verilerine göre, Luhansk Halk Cumhuriyeti'ndeki referandumda oyların yüzde 100’ü sayıldı. Oylamaya katılanların yüzde 98,42’si Rusya'ya bağlanmaktan yana oy kullandı.

Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki referandumda oyların yüzde 56,85’inin sayıldığı ve bunların yüzde 94,75’inin Rusya’ya katılmak için oy kullandığı belirtildi.

Rus ordusunun kontrol altına aldığı Herson bölgesinde düzenlenen referandumda oyların tamamı sayıldı. Referanduma katılanların yüzde 87,05'i Rusya’ya bağlanmaktan yana oy kullandı.

Zaporijya bölgesindeki referandumda ise oyların tamamının sayıldığı ve oylamaya katılanların yüzde 93,11’inin Rusya’ya katılmak için oy kullandığı ifade edildi.