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Zelenskiy'den Ruslara çağrı, destek verecek herkese davet

Rus halkını savaşa karşı çıkmaya çağıran Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Yurt dışından gelecek herkese hazırız. Ülkemizi korumak isteyen herkesi buraya davet ediyoruz." dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinde 3. güne girildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy son yaptığı açıklamada, Rus halkını savaşa karşı çıkmaya çağırdı. Zelenskiy, Ukrayna'yı savunmak isteyen herkesi ülkesine davet etti.

Zelenskiy, "Ülkeyi yeniden inşa etmek için çok işimiz olacak. Yurt dışından gelecek herkese hazırız. Ülkemizi korumak isteyen herkesi buraya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, iddiaların aksine Kiev'de olduğunu belirterek, "Ukrayna'yı sonuna kadar savunacağız." dedi.

 

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