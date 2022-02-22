Zelenskiy'den 'Rusya ile diplomatik ilişkileri kesme' mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Ukrayna’dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti’ni tanıma kararını aldıklarını duyurdu. Putin, kararın ardından Rus ordusunun Donetsk ve Luhansk’ta barışın sağlanması yönünde kararname imzaladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, "Rusya'nın Luhansk ve Donetsk'i tanıması daha fazla saldırganlık için zemin oluşturdu. Ukrayna Dışişleri Bakanlığından Rusya ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi yönünde talep aldım." ifadelerini kullandı.

"Avrupa'da hepimiz endişelenmeliyiz"

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'i hem NATO'yu hem de Avrupa'yı ve daha da önemlisi değerlerimizi baltalamaktan caydırmak için ne gerekiyorsa yapmaktan çekinmemeliyiz." dedi.

Wallace, Ukrayna'daki durumun "son derece ciddi" olduğunun altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

"(Ukrayna) Bu, şu anda topraklarının bir kısmı fiilen ilhak edilmiş egemen bir devlet. Ukrayna, Avrupa'da egemen ve demokratik bir devlet. Avrupa'da hepimiz endişelenmeliyiz ve Putin'i hem NATO'yu hem de Avrupa'yı ve daha da önemlisi değerlerimizi baltalamaktan caydırmak için ne gerekiyorsa yapmaktan çekinmemeliyiz." (İHA-AA)