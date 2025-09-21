Zelenskiy'den Rusya mesajı! 'Durdurulmazsa tehdit haline gelecek'

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın hava saldırılarının sürdüğünü belirtti. Zelenskiy, son bir hafta içinde ülkesine 1500'ün üzerinde insansız hava aracı, 1280'den fazla güdümlü bomba ve 50 füze fırlatıldığını hatırlattı.

Rus saldırılarında kullanılan mühimmatlarda Avrupa, Amerika, Çin ve Japonya başta olmak üzere birçok ülkeye ait 123 binden fazla bileşen bulunduğunu söyleyen Zelenskiy, "Tüm bu teknolojiler, Rusya'nın geniş çaplı silah üretmesine yardımcı oluyor" ifadelerini kullandı.

"Rusya durdurulmazsa tehdit haline gelecek"

Rusya'ya yönelik yaptırımların artırılması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, "Rusya, yaptıklarının sonuçlarını hissetmeli" dedi. Rus saldırılarının önlenmesinin önemine dikkat çeken Ukrayna lideri, "Rusya durdurulmazsa, Avrupa ve Pasifik bölgesi ülkeleri için kesinlikle bir tehdit haline gelecektir" değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Birliği'nin yeni yaptırım hazırlığına da değinen Zelenskiy, "AB'nin 19. yaptırım paketinin gerçekten acı verici olacağını ve ABD'nin de Avrupalılara katılacağını bekliyoruz" ifadesini kullandı.