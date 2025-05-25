Zelenskiy'den Rusya saldırılarına tepki! 'Sessizlik Putin'i cesaretlendiriyor'

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın gece saatlerinde ülkenin çeşitli bölgelerine yoğun füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun balistik füzeler de dahil olmak üzere yaklaşık 70 füze ve 300'e yakın İHA kullandığını belirtti. Kiev başta olmak üzere çok sayıda bölgenin hedef alındığını ifade eden Zelenskiy, sivil altyapıların ve sanayi tesislerinin vurulduğunu bildirdi.

Saldırılarda başkent Kiev'deki bir üniversitenin yurtlarının da hasar gördüğünü kaydeden Zelenskiy, ülke genelinde 30 şehir ve yerleşim yerinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

"Çocuklar dahil ölenler var"

Zelenskiy, "Maalesef çocuklar da dahil olmak üzere ölenler var" ifadesini kullanırken, Rusya'nın savaşı uzattığını ve her gün can almaya devam ettiğini vurguladı. Müttefik ülkelere seslenen Ukrayna lideri, "Amerika'nın sessizliği, dünyadaki diğerlerinin sessizliği (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'i sadece cesaretlendiriyor" dedi.

Rusya'ya uygulanan yaptırımların artırılması gerektiğini savunan Zelenskiy, "Putin'in füze fırlatma konusunda değil, savaşı bitirme konusunda düşünmesi sağlanmalı" şeklinde konuştu.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi ve yerel yetkililerin yaptığı açıklamalarda ise saldırılarda en az 11 kişinin hayatını kaybettiği, 31 kişinin de yaralandığı bildirildi.