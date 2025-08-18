Zelenskiy'den Rusya'ya sert tepki: 'Savaştaki rolü nedeniyle ödüllendirilmemeli'

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine yönelik saldırılarını 'gösterişli' ve 'alaycı' olarak nitelendirerek, Moskova'nın savaşta üstlendiği rol nedeniyle ödüllendirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Zelenskiy, ABD merkezli X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Rus güçlerinin Harkiv'e düzenlediği saldırıya tepki gösterdi. Ukrayna lideri, "Rusya bu savaşa katılımından dolayı ödüllendirilmemelidir. Savaş sona erdirilmelidir ve "Dur" sözünü duyması gereken Moskova'dır" ifadelerini kullandı.

Bugün Washington'da yapılacak toplantıya işaret eden Zelenskiy, görüşmede savaşın sona erdirilmesine yönelik adımların ele alınacağını belirtti. Paylaşımında, "Şu anda Ruslar, Harkiv, Zaporijya, Sumy bölgesi ve Odessa'ya saldırıyor, konut binalarını ve sivil altyapımızı yok ediyor" sözlerine yer verdi.

"Herkes 'onurlu bir barış' ve 'güvenlik' istiyor"

Zelenskiy, zirveye İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Finlandiya, Avrupa Birliği ve NATO liderlerinin de katılacağını aktararak, herkesin 'onurlu bir barış' ve 'güvenlik' istediğini vurguladı.

Rusya'nın sivilleri 'kasten' hedef aldığını söyleyen Zelenskiy, saldırılarda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Ayrıca, Odessa'da Azerbaycanlı bir şirkete ait enerji tesisinin hedef alınmasına dikkat çekerek, bu saldırının yalnızca Ukrayna'yı değil, ülkenin uluslararası ilişkilerini de hedef aldığını ifade etti.