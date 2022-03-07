Zelenskiy'den 'Rusya'ya yeni yaptırım' çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'ya ülkesine yönelik planlarından vazgeçmediği gerekçesiyle yeni yaptırımlar uygulanması gerektiğini belirtti.

Zelenskiy, Telegram'dan paylaştığı video mesajında, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının 12'nci gününde de devam ettiğini söyledi.

Dünya liderleri ile temaslarını sürdürdüklerini dile getiren Zelenskiy, "Ortaklarımızla temaslarımızdaki tezlerimiz mantıklı, adil ve dürüst. İşgal devam ediyorsa ve Rusya, Ukrayna'ya karşı planlarından vazgeçmiyorsa yeni yaptırımların uygulanması gerekiyor." dedi.

Rusya ile ekonomi ve ticaret alanındaki iş birliğinin durdurulması gerektiğini savunan Zelenskiy, "Rusya ile ihracat ve ithalatın boykot edilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

"Sivillerin yaşadığı mahallelerin vurulması terör"

Zelenskiy, Rus ordusunun Ukrayna kentlerine yönelik saldırılarını sürdürdüğüne dikkati çekerek "İşgalciler, bu gece Mıkolayiv kentine saldırdı ve roket topçuları ile sivillerin yaşadığı mahalleleri vurdu, barışçıl Harkiv'in mahallelerine saldırdı." dedi.

Bunun "terör" olduğunu söyleyen Zelenskiy, Ukrayna hava sahasının kapatılması talebini yineledi.

Zelenskiy, uluslararası toplumun karar alması ve Ukrayna'ya gerekli desteği sağlaması gerektiğinin altını çizerek "Ukrayna üzerindeki gökyüzünün güvenliğinin sağlanması için daha kaç kişinin ölmesi ve kayıpların yaşanması gerekiyor?" şeklinde konuştu.

Ukrayna askeri güçlerinin, Rus ordusuna karşı koyduğunu belirten Zelenskiy, Rus askeri güçlerinin "moralinin düşük olduğunu" savundu.