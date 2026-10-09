Zelenskiy'den Trump-Putin görüşmesine tepki: Tavizler barış getirmez

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını sürdürdüğünü belirterek Moskova üzerindeki baskının artırılması gerektiğini ifade etti. Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırıların Ukrayna'nın enerji altyapısına düzenlenen saldırılara karşılık olduğunu kaydeden Zelenskiy, savaşın sona ermesi için karşılıklı geri adımlar atılmasını istedi.

Zelenskiy yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Barış asla zayıflıktan doğmaz. Bugün ABD Kongresinden iki partili bir heyet Kiev'deydi. Böylesine zor bir dönemde Ukrayna'yı ziyaret ettikleri için kendilerine minnettarım. Bize, savaşı sona erdirmek için neye ihtiyaç duyduğumuzu sordular. Yanıtımız güçlü olmalı: Lindsey Graham'ın yasa tasarısı kapsamında yaptırımlar uygulanmalı, Ukrayna'nın canları koruma çabaları desteklenmeli ve Rusya'nın savaşı sürdürmesine yönelik baskı artırılmalı.

Bugün ayrıca ABD ve Rusya liderleri arasında bir görüşme gerçekleşti. Bu görüşme bir sonuca, farklı bir gelişmeye yol açtı.

Yakın zamanda Avrupa'da Rus oligarklarına yönelik yaptırımların kaldırılmasına ilişkin bir karar alındı. O tarihten bu yana Rus saldırıları ve insanların çektiği acılar daha da arttı. Yalnızca geçen hafta Pryluky'de bir konut binası Rus füzelerinin vahşi saldırısına uğradı. Kramatorsk'ta sıradan şehir otobüsleri hava bombalarıyla hedef alındı. Kiev, Dnipro, Harkiv, Odesa ve diğer şehirlerimizin enerji altyapısı ile hayati öneme sahip tesislerine yönelik saldırılar da aralıksız sürdü. Onlarca kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.

Rusya, savaş meydanında hedeflerine ulaşamadığı için bu tür terör eylemlerine başvuruyor. Rus ordusu, bu yıl savaşın önceki dönemlerine kıyasla cephede daha zayıf. Putin'in teröre başvurmasının ve Rusya üzerindeki baskıyı hafifletmek için kapalı kapılar ardında anlaşmalar yapmaya çalışmasının nedeni de bu. Böylece savaşı sürdürmek için daha fazla zaman ve fırsat kazanmaya çalışıyor.

Rusya ile karşılıklı ve kalıcı bir geri adım anlaşması sağlanmadan yaptırımların hafifletilmesi, açık bir zayıflık göstergesidir. Bu, Rusya'nın çıkarlarına hizmet eder; daha fazla insanı öldürmesine, savaşı uzatmasına, ABD'ye daha az saygı duymasına ve dünyaya daha büyük kayıplar ile zararlar vermesine olanak tanır.

Ukrayna, karşılıklı ve eş zamanlı geri adımlar atmaya hazır. ABD yönetimi de tutumumuzu biliyor. Rus petrol rafinerilerine ve diğer petrol tesislerine yönelik saldırılarımız, Rusya'nın yıllardır Ukrayna'nın enerji sektörüne karşı yürüttüğü terör kampanyasına verilmiş bir yanıttır. Rusya enerji altyapımızı yok etmediği sürece Ukrayna da Rus petrol rafinerilerini ateşe vermez.

ABD'ye önerdiğimiz anlaşma tam olarak budur. ABD'nin böyle bir uzlaşmayı sağlayabilecek güce sahip olduğuna inanıyoruz.

Putin'e verilen tavizler barış getirmez ve medeni dünyaya hiçbir fayda sağlamaz. Rusya, dizel yakıtı daha fazla terör ve alçaklıkla karşılık vermek için kullanacaktır. Rusya'nın petrol ürünleri satmasına izin vermek, sona erdirilmesi gereken bir savaşa yatırım yapmak anlamına gelir; savaşı uzatmaya değil, bitirmeye odaklanmalıyız. İhtiyacımız olan, Rusya ile karşılıklı temelde gerçek bir geri adım anlaşmasıdır.

Ukrayna'daki yaşamın ve halkımızın savunulması için ABD'nin adil desteğine güveniyoruz. Aynı zamanda ABD'nin Rusya ile güçlü bir müzakere yürütmesini bekliyoruz. Zayıf değil, güçlü bir müzakere.