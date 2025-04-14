Zelenskiy’den Trump’a: Barış planı öncesi Ukrayna’yı görün

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, katıldığı CBS News televizyonunun "60 Minutes" programında Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın sivillere yönelik saldırılarına devam ettiğini kaydeden Zelenskiy, "Gelin, görün ve sonra savaşı nasıl bitireceğimize dair bir planla hareket edelim. Kiminle anlaşma yaptığınızı anlayacaksınız. Putin'in ne yaptığını anlayacaksınız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'a seslenen Zelenskiy, Trump'ı "barış planı" hakkında karar vermeden önce Ukrayna'ya davet ederek, "Lütfen, herhangi bir karar ve herhangi bir müzakereden önce gelip halkımızı, sivilleri, savaşçıları, hastaneleri, kiliseleri ve yok edilen çocukları görün" dedi.

Zelenskiy, "Putin'e güvenilmez. Bunu Başkan Trump'a defalarca söyledim. Ateşkesin neden işe yaramadığını soruyorsanız, işte nedeni bu. Putin hiçbir zaman savaşın bitmesini istemedi. Putin hiçbir zaman bağımsız olmamızı istemedi. Putin bizi tamamen yok etmek istiyor" ifadelerini kullandı.



