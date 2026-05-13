Zelenskiy'den Trump'a çağrı: Ukrayna savaşı Çin görüşmelerinde gündeme gelsin

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'de gerçekleştirdiği temaslarda Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi konusunun da ele alınmasını beklediklerini söyledi.

Zelenskiy, açıklamalarını Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Bükreş Dokuzlusu Zirvesi'nin (B9) açılışında yaptı. Ukrayna lideri, savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik temasların yoğun şekilde sürdüğünü belirtti.

"Konunun Çin temaslarında gündeme gelmesini umuyoruz"

ABD yönetimiyle sürekli temas halinde olduklarını ifade eden Zelenskiy, "ABD Başkanı Çin'deyken, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşın sona erdirilmesi meselesinin ele alınmasını umuyoruz" dedi.

Zelenskiy, Rusya'dan gelebilecek olası tehditlere karşı Avrupa ile NATO'nun savunma kapasitesini daha da güçlendirmesi gerektiğini savundu.

NATO Zirvesi mesajı

Türkiye'de temmuz ayında düzenlenecek NATO Zirvesi'ne de değinen Zelenskiy, toplantının Avrupa-Atlantik ittifakı açısından önemli mesajlar vermesi gerektiğini söyledi.

Ukrayna lideri konuşmasında, "Sizler güçlü müttefiklersiniz ve bu zirvenin tüm Avrupa-Atlantik topluluğuna olumlu sinyaller göndermesini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız" ifadelerini kullandı.