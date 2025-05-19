Zelenskiy'den, Trump'a savunma ve ticarette iş birliği teklifi

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nin resmi internet sitesinde yer alan yazılı açıklamaya göre Zelenskiy ile ABD Başkan Yardımcısı JD Vance Vatikan'da bir araya geldi.

ABD-Ukrayna arasında "ekonomik ortaklık" anlaşması

Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için İstanbul'da düzenlenen barış müzakereleri ve cephedeki son gelişmelerin ele alındığı hatırlatılan açıklamada, ayrıca tarafların ABD-Ukrayna arasında imzalanan "ekonomik ortaklık" anlaşmasının uygulanması hakkında konuştukları belirtildi.

Zelenskiy'den Trump'a dikkat çeken mektup

Açıklamada, "Zelenskiy, Başkan Trump'a savunma sanayi ve ticaret alanlarında yeni işbirliği teklifleri içeren bir mektup gönderdiğini kaydetti" ifadeleri kullanıldı.