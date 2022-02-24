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Zelenskiy'den yaptırım çağrısı: Anti-Putin koalisyonu kurmaya başladık

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, yayınladığı video mesajda, ABD Başkanı Biden, İngiltere Başbakanı Johnson ve AB Konseyi Başkanı Michel ile telefonda görüştüğünü ve bir anti-Putin koalisyonu kurmaya başladıklarını söyledi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatın ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dünya liderlerini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı yaptırım uygulamaya davet etti.

Zelenskiy, sosyal medyadan paylaştığı video mesajda, ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştüğünü ve bir anti-Putin koalisyonu kurmaya başladıklarını kaydetti.

Dünya liderlerini Putin'e karşı tüm muhtemel yaptırımları uygulamaya, ülkesine askeri yardıma ve Ukrayna hava sahasını Rusya'ya kapatmaya çağırdığını aktaran Zelenskiy, "Hep beraber Ukrayna'yı kurtarmak zorundayız." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, orduya destek için her şeyi yaptıklarını belirterek halkı panik yapmamaya davet etti.

 

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