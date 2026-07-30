Zelenskiy'den yoğun hava saldırısı uyarısı

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Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Anatoliy Krivonojka ile görüşerek savaştaki son gelişmeler hakkında bilgi aldığını aktardı.

Ukrayna vatandaşlarına, bu gece hava saldırısı karşıtı uyarılara yönelik dikkatli olma çağrısında bulunan Zelenskiy, "Ruslar birkaç gün önce yoğun bir saldırı için hazırlık yaptı ve tam da bu gece, saldırının gerçekleştirilme olasılığı oldukça yüksek." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'daki bazı sosyal medya hesaplarında yayınlanan görüntülerde, başkent Kiev sakinlerinin güvenlik için kentin metro istasyonlarında kalmak için hazırlık yaptığı görüldü.