Zelenskiy'nin Dışişleri Bakan adayı: Ukrayna eski Ankara Büyükelçisi Andriy Sibigai
Ukrayna Milletvekilli Yaroslav Jeleznyak, Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın istifasının bugün parlamentoda onaylandığını duyurdu. Söz konusu gelişme üzerine Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Dışişleri Bakanlığı görevine, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve eski Ankara Büyükelçisi Andriy Sibiga'yı önerdi.
Dmitro Kuleba'nın istifası bugün parlamentoda onaylandıktan sonra Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kuleba'dan boşalan Dışişleri Bakanlığı görevine, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve eski Ankara Büyükelçisi Andriy Sibiga'yı önerdi.
Sibiga, 2016-2021 döneminde Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi olarak görev yapmıştı.
Parlamento Başkanı Ruslan Stefançuk, 4 Eylül'de yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Kuleba'nın istifa dilekçesini parlamentoya sunduğunu bildirmişti. Bakan Kuleba, 4 Mart 2020'den bu yana Dışişleri Bakanlığı görevini yürütüyordu.