Zelenskiy'nin Trump'la görüşmesinde giyeceği kıyafet gündem oldu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmede takım elbise benzeri bir kıyafet giyeceği iddia edildi.

Tartışma konusu olmuştu

Axios'a konuşan Amerikalı ve Ukraynalı yetkililer, mart ayında gerçekleşen Trump-Zelenskiy görüşmesinde Zelenskiy'nin takım elbise giymemesinin tartışma konusu olduğunu hatırlatarak, yeni görüşmede kıyafetine dair beklentileri paylaştı.

Takım elbise benzeri bir kıyafet olacak

Yetkililere göre, Beyaz Saray görevlileri Ukrayna tarafına Zelenskiy'nin bu kez takım elbise giyip giymeyeceğini sordu. Ukraynalı bir yetkili, hazirandaki NATO zirvesinde giydiği siyah cekete benzer bir tercih yapılacağını aktararak, "Takım elbise benzeri bir kıyafet olacak ama tam takım elbise olmayacak" dedi.

ABD'li bir yetkili ise Zelenskiy'nin takım elbise giymesinin 'barış için iyi bir işaret olacağını' söylerken, bunu beklemediklerini ifade etti. Başka bir Amerikalı yetkili de, "Kravat taksa harika olurdu ancak bunu beklemiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.