ZEW: Çin'in ekonomik görünümü olumlu

20 Ekim 2020

Avrupa Ekonomik Araştırma Merkezi (ZEW) ve Fudan Üniversitesinin ortak anketi, Çin'in ekonomik görünümünün olumlu seyre devam ettiğini gösterdi.

Ankete katılanların 2020 yılı için büyüme tahminlerini, bir önceki aya göre yüzde 0,8 azalatarak yüzde 1,9'a ve 2021 yılı için büyüme tahminlerini yüzde 2 azaltarak yüzde 4,7'a çektikleri görüldü.

ZEW araştırmacısı Dr. Michael Schroeder, "Uzmanların yüzde 84'ünün ekonominin az ya da çok farketmeksizin iyiye gideceğini tahmin etmeleri şaşırtıcı. Geçtiğimiz ay bu oran yüzde 70 düzeyindeydi" dedi.