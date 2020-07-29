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Zimbabve Tarım Bakanı COVID-19'dan hayatını kaybetti

Zimbabve'de Tarım Bakanı Perence Shiri, yeni tip koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Zimbabve Tarım Bakanı COVID-19'dan hayatını kaybetti
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Güney Afrika ülkelerinden Zimbabve'de Tarım Bakanı Perence Shiri, yeni tip koronavirüsten (COVID-19) yaşamını yitirdi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, 65 yaşındaki Shiri, COVID-19 hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzun süredir arkadaşım olan Tarım Bakanı, emekli Tümgeneral Perrence Shiri'nin ölümünü derin üzüntüyle açıklıyorum. Shiri, hayatını ülkesinin özgürlüğüne, bağımsızlığına ve hizmetine adamış gerçek bir vatanseverdi." ifadelerini kullandı.

Shiri'nin şoförü de birkaç gün önce COVID-19'dan hayatını kaybetmişti.

Ülkede şimdiye kadar 2 bin 817 COVID-19 vakası görüldü, 40 kişi yaşamını yitirdi. 

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Kaynak: AA

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