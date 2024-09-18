Zimbabve'den gıda kıtlığına çözüm: 200 fil kesilip eti halka dağıtılacak

Zimbabve, şiddetli kuraklığın yol açtığı gıda kıtlığına karşı halkına besin sağlamak için yaklaşık 200 fili kesip etini vatandaşlara dağıtmayı planladığını açıkladı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Zimbabve'nin vahşi yaşam otoritesi, kuraklığın ardından aç kalan halk için yaklaşık 200 filin kesilerek etinin ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını, bunun aynı zamanda ülkedeki parkları kalabalıktan arındırma çalışmalarına da katkıda bulunacağını bildirdi.

Bazı çevreciler, gıda sağlamanın daha iyi yolları olduğunu savunarak kararı eleştirirken bazıları da fillerin turistleri ülkeye çekmede önemli bir unsur olduğunu belirterek kararı kınadı.

Zimbabve'de 84 binden fazla fil bulunuyor.