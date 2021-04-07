Zoom'dan Rus devlet kurumlarına yasak

Video konferans platformu Zoom, Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu’ndaki (BDT) devlet kurumları ve kısmen devlete ait şirketlere hizmet satışını yasakladı.

Rus Kommersant gazetesinin, Zoom’un Rusya ve BDT’deki distribütörü RightConf şirketine dayandırdığı haberine göre, Zoom söz konusu ülkelerdeki devlet kurumları ve kısmen devlete ait kuruluşlar için satış lisanslarını geri çekti.

Söz konusu yasak nedeniyle Rusya’da özellikle eğitim sektörünün etkileneceği yorumuna yer verilen haberde, Zoom’un kararının arkasında ABD’nin yaptırımlarına yönelik endişelerin bulunduğu kaydedildi.

Rus mevzuatına uyum zorluklarının da şirketin kararında etkili olduğunun ifade edildiği haberde, Zoom’un Rusya ve BDT’deki kamu sektörü için ayrıca bir video konferans programı geliştirmesinin de ihtimal dahilinde olduğuna işaret edildi.

Rusya Federasyonu Dijital Kalkınma, İletişim ve Kitle İletişim Bakanı Maksut Şadayev, 24 Mart’ta yaptığı açıklamada, Rusya tarafından Zoom’a alternatif olarak geliştirilen programın 2022’de hazır olacağını öne sürmüştü.