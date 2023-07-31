Zuckerberg: Kafes dövüşünden emin değilim

Musk’ın kafes dövüşü teklifine “Konum gönder” diyerek başlatan Zuckerberg son açıklamasında bu maçın olup olmayacağından “pek de emin olmadığını” söyledi: “Bilmiyorum. Hepinizin bildiği gibi, dövüşmeyi seviyorum. Bir şeyler inşa etmek bir numaralı aşkım. Dövüşmek de iki numara olabilir. Yani evet, bunu yapmayı gerçekten seviyorum. Ju jitsu yarışmaları yaptım. Bir noktada bir MMA yarışması yapmayı çok isterim.

Yaptığım şeyin bu olmasını beklemiyordum. Bir araya gelip gelmeyeceğinden emin değilim, ama genel olarak harika bir spor olduğunu düşünüyorum.” Zuckerberg ayrıca çıktığı hafta 100 milyon kullanıcıya ulaşan Threads’in de kullanıcılarının yarısını kaybettiğini itiraf etti: “100 milyondan fazla kişi kaydolmuşsa, ideal olarak hepsinin veya hatta yarısının kalması harika olurdu. Ama henüz o noktaya gelmedik.”