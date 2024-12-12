Zuckerberg'den Trump'a 1 milyon dolarlık 'zeytin dalı'

ABD'de 2021'deki Kongre baskını sürecinde Donald Trump'ın Facebook ve Instagram hesaplarını kapatan Meta, ocak ayında yeniden başkanlık koltuğuna oturacak Trump'a ikinci dönemi öncesi 'zeytin dalı' uzattı.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre Meta'nın Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, Trump'ın göreve başlama törenine 1 milyon dolar bağış yaptı.

Bağış, Trump'ın Florida eyaletindeki Mar-a-Lago malikanesinde düzenlenen yemekte bir araya gelmesinin ardından geldi.

'Yemeğe çağırmam' demişti

Trump'ın politikadan sorumlu Beyaz Saray Özel Kalem müdür yardımcısı Stephen Miller, Zuckerberg'in, Trump'ın ekonomik planlarını desteklemek istediğini, aralarındaki 'sorunlu' ilişkiyi düzeltmeye çalıştığını söylemişti.

Trump, 2021'de daha önce akşam yemeğinde Zuckerberg ve eşini ağırladığını anımsatarak, "Ben Beyaz Saray'a tekrar geldiğimde artık Zuckerberg ve eşi için akşam yemekleri olmayacak" demişti.