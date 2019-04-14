Zuckerberg'i güvende tutmanın bedeli 22 milyon dolar

14 Nisan 2019

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mark Zuckerberg'in güvenliği için 2018 yılında yaklaşık 22 milyon dolar harcadı.

Şirketten yapılan açıklamada aylığı 1 dolar gözüken Zuckerberg'in "diğer" ücret olarak aldığı 22.6 milyon dolar paranın büyük kısmının güvenlik masrafları kapsamında harcandığı belirtildi.

Zuckerberg'in şahsi özel jet masrafı 2018 yılında 2.6 milyon dolar oldu. Facebook, özel jet kullanımının da güvenlik harcamaları kapsamına girdiğini kaydetti.

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