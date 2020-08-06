Zynga 2. Türk oyun şirketini satın alıyor

06 Ağustos 2020

Peak Games'i 1,8 milyar dolara satın alarak Türkiye'nin ilk 'unicorn'unu yaratan Zynga, İstanbul merkezli mobil oyun geliştiricisi Rollic'in yüzde 80 hissesini alacağını duyurdu. Alım işleminin tamamının nakit olarak gerçekleşeceği bilgisi verildi. Zynga CEO'su Frank Gibeau, satın almaların yeni oyuncu elde etmenin harika bir yolu olarak tanımladı ve mobil oyun dünyasının en hızlı büyüyen oyun türünün "hyper oyun" olarak adlandırılan basit mekaniklere sahip ve tekrar oynamaya uygun oyunlar olduğuna işaret etti.

Zynga'nın satın alacağını açıkladığı Rollic de "Go Knots 3D" ve "Tangle Master 3D" adlı hyper oyun kategorisindeki oyunlarıyla Zynga'nın reklam gelirlerini artıracak. Zynga'dan yapılan açıklamada Rollic'in kalan yüzde 20'lik hissesinin de kar hedefleri doğrultusunda yapılacak değerlendirme sonrasında gelecek üç sene içinde satın alınabileceğini belirtildi.

Zynga hisseleri erken işlemlerde yüzde 10 değer kazanırken, firma sene başından bu yana, COVID-19 salgını sebepli karantinalar etkisiyle, yüzde 64 büyüdü.

Zynga 2020 yılı gelir tahminini 1,8 milyar dolardan, analistlerin beklentisi olan 1,85 milyar dolarında üzerine yükselterek, 2,2 milyar dolar olarak güncelledi. Zynga aynı zamanda yılın ikinci çeyreğinde, tahmin edilen 503,2 milyon doların üzerinde, 518,1 miyon dolar gelir açıkladı.