2022-Great Reshuffle ve teknoloji devlerinin yılı

Ela Erozan Gürsel - Datassist Bordro Servisi/İnovasyon Araştırmacısı

Geçen sene Amerika’da çalışanların büyük göçü olarak tanımlanan Great Resignation (Büyük İstifa) trendi konuşuldu. Linkedin ise, bu trendi bir istifa zincirinden çok, bir iş değiştirme furyasına bağladı ve bu akıma “Great Reshuffl e” ismi verildi.

Nedir Great Reshuffle?

Yaklaşık 7 ay önce, Linkedin CEO’su Ryan Gosling Linkedin hesabından, farklı yeteneklere sahip profesyonellerin görev değiştirmesinde büyük hareketler olduğu ve olacağı üzerine bir diyalog başlatmıştı. Great Reshuffl e adını verdiği bu hareket, bugüne kadar iş dünyasında eşi benzeri görülmemiş bir değişimi beraberinde getirmekteydi. Her birimiz çalışan olarak, sadece nasıl çalıştığımızı düşünmekle kalmayacak, neden çalıştığımızı da irdeleyecektik. Yani, gerçekten yapmak istediğimiz işte ve çalışmak istediğimiz şirkette çalışacak, daha severek ve bağlılık duyarak yaptığımız işte daha verimli olacak ve başarılı olacaktık. Çalışan olarak, bulunduğumuz yerden bağımsız, istediğimiz şirkette ve görevde çalışacak, istediğimiz şartları bulana kadar iş değiştirmeye devam edecektik.

Şirketler de kendi çalışma modelleri, iş kültürleri ve çalışanlarına benimsettikleri değerlerini yeniden ele alacak, revize edecek ve 2022-Great Reshuffl e ve teknoloji devlerinin yılı ilerlemeleri için nelerin önemli olduğunu, pandemi döneminde ve gelecekte neleri yapmanın öncelikleri olacağını belirleyeceklerdi. Her zaman olduğu gibi, pandemi döneminde de, kısa sürede, büyük ölçüde değişim hem stresli hem de zorlayıcı bir süreç. Ancak bir yandan da, umut dolu. Bilgi, yetenek, kaynaklar her yerde. Hem şirketler için kalifiye eleman bulmak belli coğrafyalarla sınırlı olmaktan çıktı, hem de çalışanlar için merkez ofislerin evlerine yakınlığının önemi kalmadı.

Bireysel olarak pandemi çalışanları yapabilirlik ve zorunluluk ile beraber evden çalışmaya itti. Geçtiğimiz iki senede evden çalışma deneyimimiz ise, çalışmaya bakış açımızı değiştirdi. Evden işe, işten eve trafikte geçen zaman gerçek bir kayıp mıydı, ofisten çalışmak gerçekten gerekli miydi? İş-yaşam dengesi değişen çalışma biçimiyle nasıl kurulmalıydı? Pekala uzaktan çalışan takımlar ayrı mekanlardan verimliliklerinden ödün vermeden çalışabiliyorlardı. Bu çıkarımla, pandemi bittiğinde de, evden çalışmaya devam etmek en akılcı yoldu. Ya da ev neredeyse oradan veya yakınından çalışmak. Bu bağlamda, profesyonel göçebelik (professional nomading) özellikle 20 ve 30’lu yaşlardaki profesyoneller için kabul edilebilir bir yaşam tarzı haline geliyor. Bu profesyoneller sadece teknoloji sektöründen gelmiyor, tele-satıştan içerik pazarlamaya birçok teknik olmayan alanda da göçebe çalışan mevcut. Bu yola çıkan göçebeler geçen sene işlerini bıraktılar, farklı ülke veya eyaletlerde iş buldular, sonra iş değiştirdiler ve daha iyi fırsatlarla karşılaştıkları sürece de iş değiştirmeye de devam edecekler.

Her yıl, Linkedin editörleri Aralık ayında, İnfl uencer’lara önümüzdeki senenin büyük fikirlerini sorarlar ve Big Ideas 2022 raporunda, sağlık ve teknoloji alanları ilk sırayı alıyor.

COVID aşılarının altın çağı

Aşı geliştirme rekor kıran bir hızla gerçekleştirilmekte. İlaç şirketlerinin hedefl eri arasında, birden fazla virüse etki eden aşılar geliştirmek var. Kısa dönemde, yoksul ülkelerde insanlara hızla ulaşacak, etkinliği denenmiş, ve de zorlayıcı saklama koşulları gerektirmeyen aşılar üretme öncelikleri arasında. İlerleyen dönemde ise, araştırmacılar tüm koronavirüs varyantlarına karşı insanları koruyan ve de potansiyel olarak Mers (Ortadoğu Solunum Yetmezlik Sendromu) gibi tehlikeli virüslere karşı da koruyacak. Bilim insanları ve politikacıların ortak hedefi 100 günde laboratuvardan aşıyla gidebilmek.

Teknoloji devlerinin egemenliği sürecek

Ulus devletler geçtiğimiz 400 yılda küresel ilişkileri kontrol eden ana aktörlerdendi. Savaş, barış, kamu faaliyetlerine destek olmak, kanunları koymak ve uygulamak, bilgi, hizmet ve dolaşımları kontrol etmek, hep devletlerin kontrolündeydi. Artık çok az ülkenin bu kapsamda kontrolü var. Teknoloji devleri Meta (Facebook), Google, Amazon, ve AliBaba’nın faaliyet gösterdikleri toplum üzerindeki etkisi çok daha fazla. Dünya dijitalleştikçe, bu şirketlerin modern toplum ihtiyaçları üzerindeki etkisi de artmakta. Önümüzdeki dönemde de, bilgilerin paylaşılması, Telekom ağları, bulut altyapıları, lojistik yapabilirlikler, ödeme sistemleri, ulusal güvenlik gibi alanlarda da teknolojinin etkisi derinleşecek. Avrupa ve Çin’de hükümetler teknoloji firmalarının etkisini azaltmak için aksiyon alsalar da, kanunlardaki eksiklikler, devlet kurumlarının hızlı gelişen teknolojiler karşısında yetersiz ekspertiz ile, problemin doğasına inmeden geliştirdikleri stratejiler sonuç vermiyor.

Big Ideas 2022’ye göre, teknolojinin yeni devrimi kapıda. Metaverse ile, teknoloji ekranlardan 3 boyutlu katılımcı deneyimler oluşturarak, hayatımızda daha da merkezi bir yer alacak. 5 sene öncesinde dünyanın her yerine yayılan Pokemon Go çılgınlığını hatırlarsınız ve şehrin dört bir yanında sanal Pokemon canavarlarını arayan milyonlarca kişiyi.

Forbes için kaleme aldığı makalede, Genius XR’ın CEO’su Azad Abbasi, metaverse tanımını, sizin dijital dünyadaki yansımanız olarak yapıyor. Öyle ki, metaverse’te avatarınız dolaşıp, diğer insanların avatarlarıyla etkileşecek. Fortnite ve Roblox gibi video oyunlarında uzun zamandır içinde olduğumuz tanıdık bir evren aslında. Ille de VR olması gerekmiyor, ancak AR veya VR teknolojileri sayesinde deneyimleri zenginleşiyor, gerçek yaşam hissine yakınlaşıyor. Bugün avatarınızla online bir etkinliğe katılıp diğer katılımcıların avatarlarıyla iş görüşmeleri yapabilir, daha sonra yüzyüze veya telefon ile takip edilecek ilk toplantıları gerçekleştirebilirsiniz.

2022 yılında sağlık ve teknoloji el ele devam edecek. Bir yandan, tüm dünyada sağlık personellerine ihtiyaç artarken, yorulmuş personelden işten ayrılanlar ile beraber, kalanların üzerinde daha fazla iş yükü olacak. Hem yoğun stres ve yorgunluk ile, pandemiyle yakın temas çalışanlarda hem de evlerine çekilmiş izole bir yaşam sürenlerde depresyon, anksiyete vb psikolojik problemler görülmeye başlanacak. Dijitalleşmeyle sanal bir sosyalleşme ağır bastığı gibi, kişilerin yalnızlıktan ve sosyal yaşamdan kopmaktan kaynaklanan akıl sağlığı sorunları yaygınlaşacak.

2022 pandemi sonrası düzeni kabullenip bu yeni yaşam biçimine adapte olmanın kaçınılmaz olduğunu gösteren bir sene olacağa benziyor. Bu yeni döneme adapte olan sektörler, meslekler, girişimler yarının dünyasını şekillendirecek. Herkese iyi yıllar.