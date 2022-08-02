Başarı hikayesi şaşırtıcı; çocukluğunda ve ilk gençliğinde kilo ve beslenme problemi olan bir kişi. Çok genç bir yaştayken zorda kalan tanımadığı bir kadını kurtarmak için kendisini bir sokak kavgasında buluyor, bir parça Kadir Şeker olayını anımsatan bu kavgada saldırgan ona arkadan saldırıp öldürmek istiyor. Yüzünde ve boynunda kapanmaz izler kalıyor. Öyle ki bu izlerle sokakta yürüyemez hale geliyor. Bir kadını saldırgandan korumak isterken hayatında büyük bir çöküş yaşıyor. Yolda, alışveriş merkezinde onu ilk gören kişilerin tepkisi “sana ne oldu” oluyor ve nihayetinde Frisela içe kapanıyor. 1999 yılında açtığı vitamin dükkanının bir köşesinde uyuyor.

Dükkan ise hiç iyi iş yapmıyor. Sonrasında yüzündeki yara izlerini kendisine bir PR vasıtası olarak kullanabileceğini anlıyor. Çünkü insanlar onu “yüzünde yara izleri olan garip adam” olarak hatırlıyor. Bunu kendini tanıtırken kullanmaya başlıyor. Ortağı ile birlikte açtıkları dükkanın cirosu ilk zamanlarda 7 dolar civarlarında geziyor ve ilk 10 yıl boyunca ona makul bir yaşam olanağı bile sunmuyor. Sonunda kurdukları vitamin, gıda takviyesi işi başarıyı yakalıyor. Şimdi ise şahane bir evde yaşayan, havalı spor arabalar biriktiren 37 yaşında bir milyoner! Şirketinin net değeri ise 112 milyon dolar. Motivasyonel bir podcast projesi ile yeni jenerasyon girişimcilere zor başlangıcını ve bunun üstesinden nasıl geldiğini anlatıyor. Podcast programı en çok izlenen ilk 50 podcast arasına girmiş. Bu sıralarda popüler podcast’ı: REAL AF.

75 Hard, Türkçesi ile 75 Zor’un hikayesi

Dışarıda ne olursa olsun kendi dünyasında zihinsel dayanıklılık yaratmaya karar veriyor ve bahsi geçen programı yaratıyor. Bir alışveriş merkezinde karşılaştığı görünüşünden dolayı herkesin görmezden geldiği bir kadının söylediği cümle onu kendine getiriyor. Kendine oldukça zor bir disiplin uygulamaya karar veriyor ve “75 Hard” böylece başlıyor. 75 gün sonunda çok büyük bir dönüşüm yaşıyor. Öncelikle çok sağlam ve fit bir vücuda kavuşuyor ama bu dışardan görünen durum. Zihninde yaşananlar ise bambaşka… İlk başta yenilmezliği hissediyor ve çok yüksek bir zihinsel dayanıklılığa ulaşıyor. Daha önce hayal bile edemediği şeyleri gerçekleştirmeye başlıyor.

Başarı için konfor alanının dışına çıkmak

Zihinsel gücümüzün çok küçük bir bölümünü kullandığımızdan bahsedilir, ancak zihinsel gücümüzün daha büyük kısmını nasıl kullanacağımızı bilemeyiz. Andy Frisela’ya göre bunun en büyük nedeni insanların çoğunun konfor alanlarından çıkmaması, bizlere çok hoş gelen ve güvende hissettiren konfor alanı bizi yavaş yavaş ölüme sürükleyen bir tuzak aslında. Konfor alanından her çıkış yaşadığımız ve üstesinden geldiğimiz her zorluk bizi güçlendiriyor. Ancak Fisela bu konuda aşırı bir şey öneriyor: “75 gün boyunca hiç konfor alanında olmamak” değişim ve dönüşüm ancak böyle gerçekleşiyor. 75 Hard’ın gerçekten en zor kısmı kaçıncı günde olursanız olun, bir gün kurallara uymadığınızda birinci günden tekrar başlamak zorunda olmanız.

Ana kuralları şöyle:

*Bir diyet bulun ve sıkı uygulayın

Size uygun olan bir diyet seçin ve tam anlamıyla uygulayın (Bu diyet içinde alkollü içki kesinlikle yok)

*Günde iki kez spor yapın

Biri dışarıda olmak üzere 45’er dakika antreman yapın (yaşınıza ve sağlık durumunuza uygun bir antreman seçebilirsiniz )

*Her gün 4 litre su için

Burada bahsedilen sadece su, maden suyu, gazlı içecek kabul değil

*Her gün 10 sayfa kitap okuyun

Başladığınız kitabı muhakkak bitirin (Kurgu kitap, roman kabul değil, mümkünse bir kişisel gelişim kitabı, ayrıca kitabı yarım bırakmak da programa sıfırdan başlama nedenlerinden biri)

*Hergün fotoğrafınızı çekin

Kendinizdeki gelişimi ve dönüşümü anlamak farkına varmak için hergün fotoğrafınızı çekin ve saklayın

*Bir şey atlarsanız sıfırdan başlayın

Ve son olarak, bunlardan birini herhangi bir gün yapamadığızda birinci günden tekrar başlayın.

Gördüğünüz gibi oldukça zor ve hatta imkansız gibi görünen kurallar… Haliyle bunu uygulamayı başaran ve dönüşümü yakalayan kişiler çok küçük bir azınlık ve bu azınlık başarıyı yakalayan, kendi alanında beklenmedik etkiler yaratan kişiler. Kitabı okuyup gerçekten uygulamayı başaran kişiler ciddi dönüşüm yaşıyorlar. İlk başta zorluklarla mücadele ile geçen haftalar yavaş yavaş keyfe ve kendinden memnun olmaya dönüşüyor. En sonunda imkansız gibi görünen şeyleri başarabileceğiniz görüyorsunuz.

Benim için 75 Hard

Ben kitabı uygulayan bir kişiyi şahsen tanıyorum kitabın varlığından da böyle haberdar oldum. Bu kişi 35 yaşında Amerikalı bir müzisyen hanım. 75 Hard’ı uygularken çocukluğundan beri akrobasiye hayranlık duyduğu halde yapmadığını hatırlıyor ve akrobasi öğrenmeye başlıyor, akrobasi camiasına giriyor. Şu anda bir profesyonel akrobat kadar başarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Kısa bir zaman içinde akrobasi ile müziği birleştiği şovlar yapacağını düşünüyorum ki 35 yaşında akrobat olmaya karar vermek ve yapabilmek başlı başına bir zorluk. Benim için 75 Hard’ın kabul edilmez kısmı 4 litre su, bunu uygulamamın imkansız olduğunu düşünüyorum. Ancak birileri 75 Zoru biraz kolaylaştırmış bu da aşağıdaki linkte, tabi ki hedefi de bir parça aşağı çekmek gerekiyor bu durumda.