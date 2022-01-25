Bir İtalyan köyünde seneyi geçirmeye hazır mısınız?

Ela Erozan Gürsel - Datassist Bordro Servisi/İnovasyon Araştırmacısı

Muhteşem bir doğanın içinde, minik bir İtalyan köyünde, 1 sene boyunca, tasarımcı eseri bir villada cebinizden sadece 1 Euro vererek yaşıyorsunuz. Ve de villanın içinde yaşayıp bir odasını kiralayarak ev sahipliği yapıyor, kira geliri elde ediyorsunuz. Zeytin toplamak, bağcılık, İtalyanca öğrenmek de İtalya’da köy yaşamı deneyimlerinden. Gerçek olmayacak kadar güzel değil mi?

Ama gerçek… Airbnb 1 Euro’luk Ev projesi için bir ev sahibi arıyor. İtalya’nın ücra köşelerini geliştirmek, eski günlerdeki altın çağına dönmek ve turizm potansiyelini arttırmak amacıyla, İtalyan hükümetinin başlattığı kampanya kapsamında, Airbnb Sicilya’nın Sambuca köyünden 1 Euro karşılığında eski bir ev almış ve program şartları gereğini yerine getirerek İtalyan mimarlar Studio Didea ile anlaşarak 3 katlı şık bir müstakil bir ev inşa ettirmiş. Sambuca 2016 yılında İtalya’nın en güzel köyleri arasında seçilmiş, Sicilya’nın en büyük şehri Palermo’ya 68 km uzaklıkta şirin bir yerleşim. 1968 depreminden sonra, Sambuca köyünün eski merkezi terk edilmiş, ta birkaç sene öncesinde 1 Euro’luk ev projesiyle birçok yatırımcı, gazeteci ve turistin ilgisini çekene kadar. 1 Euro’dan başlayan müzakere usulü satışı yapılan evlerin çoğu, ciddi bir restorasyon gereksinimde binalar.

Kim Airbnb 1 Euro’luk ev projesine katılabilir?

Uzaktan çalışan birçok insan için, büyük bir değişim fırsatı Airbnb’nin sunduğu bu bir sene. Adaylarda aranan kriterler oldukça genel: Doğa sevgisi, İtalyan kültürüne ilgi ve Sambuca köyünün rönesansında rol oynamak için istek. Dolayısıyla, adayın ev sahipliği (Airbnb tanımıyla ‘host’luk) alanında deneyimli ve başarı göstermiş olması ve köy yaşamına aşinalığı istenen özelliklerden. 18 yaşının üzerinde ve iletişim kuracak seviyede İngilizce bilmesi gereken host’un bir sene boyunca tamamıyla izole bir yaşam sürdürmesi gerekmiyor, bir arkadaşı, partneri veya 2 yetişkin ve iki çocuğa kadar ailesini beraberinde getirmesi mümkün. 30 Haziran 2022’de villaya yerleşecek ve evde kalacağı bir sene süresince 9 ay bir müstakil odayı Airbnb üzerinden kiralayacak ve de bu odadan elde edilen gelir ev sahibinin olacak.

Airbnb CEO’su ile uzaktan çalışma trendine katılıyor

Pandemiyle beraber, seyahatteki değişime, kısa süreli konaklamalardan uzun süreli kiralamalara evrilen Airbnb, CEO’su Brian Chesky ile birçok global göçebe çalışanın yanında yerini alıyor. Birkaç gün önce Yahoo Finance’e verdiği röportajda, Chesky seyahatin tanımının pandemiyle beraber tamamen değiştiğini vurguluyor. Her gün ofise gitme mecburiyeti kalmayan çalışanlar için, istedikleri yerde kalıp çalışmak hatta daha uzun süreli istedikleri yerde yaşayıp işlerine devam etmek mümkün hale geldi. Bazıları için bu ailecek haftasonunu deniz kıyısında geçirmek olurken, diğerleri için ise, özellikle de okul çağında çocukları olmayan yetişkinler için diledikleri, yaşam tarzını beğendikleri veya ailelerinin yakınında olabilecekleri şehirlerde yaşamak olabiliyor.

Chesky, bu sene birkaç hafta yer değiştirerek farklı Airbnb evlerinde kalıp küresel göçebe olarak yaşamayı deneyimlemek ve kişisel gözlemlerinden yola çıkarak Airbnb ürünlerini geliştirmek hedefinde. Tek ihtiyacı olan, dizüstü bilgisayarı ve Wi-Fi internet bağlantısı. Airbnb gibi global bir şirketi yönetmek için hangi şehirde olduğunun pek de önemi yok. Bu hafta Atlanta’da, haftaya başka bir şehirde olmayı planlıyor.

Uzaktan çalışma esneklik getiriyor

Esneklik, eklemlerimizin en geniş şekilde hareket edebilme kabiliyetidir. Isınma egzersizleriyle kasların ve bağların esnetilmesi sporcunun performansını arttırır ve sakatlanma riskini minimuma indirir. Fiziksel esnekliğe benzer bir şekilde, bize esneklik veren çalışma biçimleri, bizim daha verimli şekilde çalışıp üretmemize imkan verir. Örneğin, sabah zihni son derece açık bir insanın 5’te kalkıp, öğleden sonraya kadar çalışması ve tüm gerekli çalışmalarını tamamlaması, bu değerli sabah saatlarını trafikte geçirmesinden çok daha iyidir. Esneklik, çalışma saatları, mekanı, raporlama şekli ve sıklığı alanlarında çalışana özgürlük alanları yaratır. Geleceğin işi esneklik üzerine kurulacak. İşler zamanında hedefl endiği şekilde tamamlandıktan sonra çalışanların nerede ve ne kadar süreyle çalıştıklarının ne önemi var?

Kiralık ev mi, seyahat mi?

Her ikisi de.

Pandemiyle beraber, Airbnb ürünü, kısa 3-4 günlük şehir konaklamalarından, kısa süreli ev kiralamalarına döndü. Airbnb’nin paylaştığı verilere göre, 2021 3. Çeyrekte Airbnb’de kalınan 5 geceden 1’i 28 günlük veya daha da uzun kalışların parçası. Konaklanılan gecelerin yarısı en az 7 günlük konaklamalardan. Airbnb çalışan adaylarına gelince, 12 pozisyona iş başvurusu yapan 300 bin kişi 1 yıl süresince herhangi bir yerde yaşayabileceğini belirtmiş.

Chesky, bu daha uzun süreli yaşama trendini bir dönüşümden çok, bir genişleme olarak adlandırmak istiyor. Yakın zamanda pandeminin kontrol altına alınmasıyla beraber, uzaktan çalışmaya alışmış bireyler ve bu çalışma biçimini benimsemiş şirketler için, ofise dönüş söz konusu olmayabilecek. Bu durumda dahi Airbnb’nin uzun süreli kalış seçeceği ille de yerini birkaç gecelik konaklamalara bırakmayacak. Diğer yandan da, sınırların açılması ile, seyahat patlayacak, birkaç senedir kısıtlı seyahat etme şansı olmuş kişiler, birden fazla seyahati önümüzdeki günler için planlayacaklar. Yani, seyahat (kısa süreli konaklamalar) ve yaşama alternatifl eri (birkaç aylık kiralamalar) paralel olarak devam edecek.

Seyahat konusunda, Airbnb müşterilerini heyecanlandıran ve farklı bir evde kalma deneyimini arttıran alternatifl er Airbnb evleri arasına katılmış durumda. Örneğin, Evde Tek Başına filminin çekildiği evde veya Sex and The City Carrie Bradshaw’ın yaşadığı apartmanda kalma şansınız var. 100 binlerce insan bu gibi sıradışı deneyimlerin peşinde.

Uzaktan çalışıyorsanız, pandemi sonrasını beklemenize gerek yok gibi duruyor. Saat farkına, işinize, ve yaşam tarzına göre, haritadan güzergahı seçin yeter! İyi çalışmalar!