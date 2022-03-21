DÜNYA, "İşte İnsan" İK zirvesi ile yeni neslin nabzını tutacak

DÜNYA Gazetesi, radikal bir dönüşümden geçen ve iş yapış şekilleri değişen iş dünyasında, bu hızlı dönüşümün mimarları olan ve doğayı, toplumu ve insanı ön plana koyan Z kuşağının beklentilerini, düzenleyeceği “İşte İnsan” zirvesi ile masaya yatıracak. Sabancı Holding ana sponsorluğu, Datassist sponsorluğu, PwC katkıları, Sodexo, Boston Scientific ve Momento desteğiyle düzenlenecek zirvede, yeni nesil İK uygulamalarının nabzı, Türkiye’nin önde gelen markalarının CEO’ları ve İK Genel Müdür Yardımcıları ile birlikte tutulacak.

“Yeni Dünyanın Liderleri” temasıyla 23 Mart 2022 Çarşamba günü hibrit olarak düzenlenecek zirve, Dünya Gazetesi’nin tüm sosyal medya hesaplarından canlı olarak ücretsiz izlenebilecek.

Zirvede açılış Konuşmalarını, Dünya Gazetesi (NBE) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, Sabancı Holding İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Hakan Timur, Datassist Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Nazmiye Uça ve PwC Türkiye Kıdemli Ortağı Cenk Ulu yapacak. İnsan kaynakları alanında son beklenti ve trendlerin anket ve araştırmalar ışığında ortaya konulacağı zirvede, panel başlıkları ise, “Dijitalleşen dünyada işgücünün dönüşümünde liderlik”; “Çeşitlilik, kapsayıcılık, eşitlik ve sosyal faydada liderlik” ve “Yeni dünyada çalışan bağlılığı ve iş-yaşam dengesinde liderlik” olacak.