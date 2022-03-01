Geleceğin İK’sında esnek yan haklar var

Ela Erozan Gürsel - Datassist Bordro Servisi/İnovasyon Araştırmacısı

Bugünün iş dünyasında 4 nesil bir arada çalışıyoruz, yirmili yaşlardan altmışlara farklı dünya görüşleri, yaşam tarzları, alışkanlıkları olan bu 4 neslin farklılıkları benzerliklerinden çok. Bizleri aynı çatı altında toplayan şirket bunlardan biri. Şirketin verdiği maaş ve yan haklar çalışanların farklı profillerine göre, farklı anlamlar taşıyor, farklı ihtiyaç ve istekleri karşılamak için kullanılıyor. Bu nedenle, İnsan Kaynakları’nın her çalışana aynı yan hakları vermesi, kaynakların etkin bir şekilde kullanılmamasına ve bu hakların bir kısmının boşa gitmesine sebep olmakta.

Bugünün ve yarının çalışanlarının memnuniyetini arttırmak amacıyla, bir kısım İnsan Kaynakları departmanları yan haklar nezdinde çalışanların ihtiyaç ve isteklerine kulak vermekte. Temel maaş ve yan hakların yanı sıra, belli kotalar çerçevesinde bazı yan haklar çalışanların tercihlerine bırakılmakta. Örneğin, özel sağlık sigortalarının kapsamı, anlaşmalı spor kulübüne ücretsiz abonelik, şirket personeline verilen özel promosyonlara duyulan ilgi kişiden kişiye değişmekte.

Geleceğin IK’sını şekillendirirken, sıkça karşımıza çıkan ‘esnek yan haklar’ hem işverenin hem de çalışanın maliyetini düşürürken, çalışanın en çok ihtiyaç duyduğu yan hakkı planına dahil etmesine imkan vermekte. Bu sayede, şirket çalışanına verdiği değeri göstermekte. İşveren maliyetlerini fikslerken, çalışanın maaş ve yan haklar ekseninde tercih yapabilmesine olanak vermekte. Çalışanların yan haklarının masrafına vergi öncesi gelirleri üzerinden kesinti yapılmakta ve bu sayede işverenin katkı payı azalmış olmakta. Diğer yandan, çalışanların vergi öncesi maaşlarından yan hakların masrafının kesilmesi ile beraber, nette daha fazla maaş almaktalar. Sonuç olarak, işveren ve çalışan açısından kazan-kazan bir durum ortaya çıkmakta.

İşveren gözünden esnek yan hakların faydaları

Esnek yan haklar sunan şirketler çalışanlarına tercih hakkı vermekle kalmaz, geleceği öngören ve değişen çalışan ihtiyaçlarına göre konum alan yarının şirketleri arasında yerlerini sağlamlaştırır. Çalışmak istenen bir şirket olmaktan çalışan memnuniyetini ve bağlılığını arttırmaya birçok faydayı da beraberinde getirir.

Çalışan bağlılığı

IK çalışanı veya şirket yöneticilerinden biriyseniz, çalışanın şirkete bağlılığı en çok önemsediğiniz kriterler arasındadır. Siz çalışanlarınıza değer verdikleri yan hakları sunarak, onlara değer verdiğinizi gösterir, onların da şirkete duydukları bağlılık artar, işlerini verimli bir şekilde yapmaya devam ederler ve de işverene duydukları bağlılıklarını şirketiçi ve dışında sıklıkla dile getirirler.

Maliyet düşürme

IK’nın en büyük maliyetleri arasında, çalışan sirkülasyonundan ileri gelen işe alım, oryantasyon ve profesyonellerin şirkete katıldıklarında almaları gereken eğitimler ve de işten çıkarma süreçleri sayılır. İşine sadık ve memnun çalışanlar her IK departmanının hedefidir. Esnek yan haklar bu model içinde etkili bir stratejidir. Doğru yan haklarla ödüllendirilen çalışan motive olur ve işine verimli bir şekilde devam eder. Maliyetli işe alım-işten çıkarma ve eğitimler süreci minimuma indirilir.

‘En çalışmak istenen işyeri’ olmak

Son dönemde çoğu profesyonelin çalışmak istedikleri işyerleri arasında, iyi maaş veren, başarılı ürün ve servisler üreten markaların farklı iş yapış biçimlerini benimsediğini görüyoruz. Uzaktan çalışmayı benimseyenler, topluma geri vermeye odaklı bir felsefeye dayalı çalışanlar, dijital dünyayı metaverse’e çeviren teknoloji devleri geleneksel firmalardan farklı işyerleri. Çoğunda IK departmanlarının çalışanlarına verdiği önem ortak payda. Sizin işyeriniz neden IK felsefesiyle çalışanları için fark yaratmasın?

İşe yarayan haklar

Esnek yan haklar çalışanların kendilerini nasıl ödüllendirileceğini konusunda söz sahibi yapıyor, bu da hem çalışan hem de işveren için oldukça değerli bir input. Çalışan kendi yaşam tarzına en uygun planı seçerken, siz işveren olarak çalışanınızı daha yakından tanımış ve onu ek maliyet olmadan memnun etmiş oluyorsunuz.

Markanıza yatırım

Markanız sadece yıl sonu yapılan kardan ibaret değil. Müşterilerin saygı duyduğu, takip ettiği, yaşam tarzlarını belirleyen güce sahip. Çalışanlar için bundan da öte - bir aile, bir network, bir ekol. Bir markanın en büyük değeri çalışanları. Çalışanlarına değer veren bir şirket ise, marka için uzun soluklu bir değer.