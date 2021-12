Güç kanunlarını yanınıza alın

Takip Et

Ela Erozan Gürsel - Datassist Bordro Servisi/İnovasyon Araştırmacısı

Güçlü liderler güçlerini belli prensiplere dayanarak oluşturur, sağlamlaştırır ve başarıya ulaşırlar. Robert Greene’nin Gücün 48 Kanunu (48 Laws of Power) kitabı, güçlü liderlerin güçlerini irdeliyor. Güç nereden gelir? Nasıl kazanılı, beslenilir, büyütülür? İçlerinden üç kanunu sizlerle tarihten hikayelerle paylaşmak istedim.

KANUN 3 - Argüman değil, aksiyonlarınızla kazanın

Tartışmaya girip argümanlarınızla konunun galibi olmak aslında kimseye bir şey kazandırmaz. Karşınızdakinin fikrini değiştirmekten çok, anlık bir şekilde sizi haklı bulmasına ve size karşı içten içe kızgınlık duymasına sebep olursunuz. Oysa, aksiyonlarınız ve davranışlarınızla örnek olarak veya bilfiil yaptığınızı göstererek karşınızdakini ikna ederseniz, o kişiyi gerçek anlamda kazanabilirsiniz.

1502 yılında İtalya'nın Floransa şehrinde Santa Maria del Fiore kilisesinde kocaman bir işlenmemiş mermer bulunur. Ne yazık ki acemi heykeltraşlar mermer bloğunun ortasına bir delik delmiş ve bu üstün kaliteli taşı kullanılamaz hale getirmişlerdir. Floransa Valisi Piero Soderini, Leonardo da Vinci gibi dönemin ileri gelen sanatçılarıyla temasa geçmiş ancak hiçbir artist göreve talip olmamış ve mermeri kullanılamaz ilan etmiş. Ta ki Roma’daki Michalengelo’ya ulaşılana kadar. Ve bu kimsenin bir işe yaramayacağını söylediği taştan, Michelangelo genç David heykelini yaratır.

Haftalar sonra, Michalengelo heykelin son aşamasına geldiğinde, Vali Soderini kendisini stüdyosunda ziyaret eder. Kendini bir sanat aşığı ve bilirkişi olarak öne çıkarmayı seven, Soderini, David’i muhteşem bir eser olarak değerlendirdikten sonra, burnunun biraz büyük olduğu yorumunu yapar. Oysa, Michelangelo bu görüşünün tamamen Soderini’nin durduğu yerdeki perspektifinden kaynaklandığını hemen anlar ve son rötuşlarını yaparken Soderini’nin kendisine eşlik etmesini ister, böylece, perspektifini değiştirir. Buruna geldiğinde ise, keskisini eline alır ve çok ufak bir düzeltme yaparmış gibi burnun üzerinden geçer ve çıkan biraz mermer tozunu silkeler. Sonra Soderini’ye dönüp şu an ‘çok daha iyi oldu değil mi?’ diye sorar, Soderini’nin yorumunu ister, Soderini de kendisine büyük bir değişiklik yapmış gibi, ‘heykel şu an adeta canlandı’ der.

Michalengelo sanatından emindir ancak Soderini’nin görüşüne saygı duyduğunu ve dikkate aldığını sözlerle değil, akıllı bir şekilde Soderini’nin perspektifini değiştirerek ve sanatında ufak değişiklikler yaptığını kendisine göstererek yapar. Argümana girip valiyle tartışmak gereksiz bir risktir, Soderini bu süreçte alınabilir ve ilerleyen günlerde Michalengelo’yu başka sanat eserleri için uygun görmeyebilir.

KANUN 5 - Birçok şey itibara dayanır, itibarınızı hayatınız gibi koruyun

İtibarınız gücünüzün mihenk taşıdır, sizi görünmez bir kalkan gibi korur. Rakibiniz sizin işinizde ne kadar iyi olduğunuzu bildiği gibi, size karşı kampta bulunmaktan çekinir, sadece sizin rakibi olacağını bilmesi o işe girmemesi için yeterli sebep olur. Kimse kaybedeceğini bildiği işe girmek istemez. Tam tersi de geçerlidir. Ne zamanki insanlar itibarınızın zedelendiğini artık eskisi kadar iyi olmadığınızı düşünür, o zaman her yönden güçsüz görünür ve her taraftan saldırıya açık olursunuz.

Uyuyan Dragon’un itibarı

Çin’in 3 Krallıklar Savaşı (MS 207-265), büyük general Chuko Liang ordusunu uzakta bir kampta bırakır ve birkaç askerle beraber küçük bir kasabada dinlenmeye çekilir. Bir anda haberciler ezeli düşman ordusunun 150,000 askerlik orduyla yaklaştığını haber verirler. Chuko Liang’ın durumu ümitsizdir. Kaderine boyun eğmek ve nasıl teslim olacağını planlamak yerine, askerlerine şehrin kapılarını açmalarını ve üniformalarını çıkarıp saklanmalarını emreder. Kendisi ise, şehrin en görünen köşesinde, şehir kalesinin girişinde bir Tao keşişi gibi giyinmiş, ilahiler söyleyerek düşmanı karşılar. Devasa düşman ordusu başında ezeli düşmanı kumandan Sima Yi öncülüğünde şehir kapısının önüne ilerler. Sima Yi kendisiyle birçok cephede karşı karşıya savaştığı o an keşiş cübbesi giymiş Chuko Liang’ı hemen tanır ve içini büyük bir korku kaplar. Şehrin savunmasız, kapıları açık olmasına ve Liang’ın ordusunun etrafta olmamasına rağmen, Sima Yi bunu büyük bir tuzak olarak yorumlar ve ordusuna acilen geri çekilme emri verir.

Chuko Liang’in itibarı onu kurtarmıştır. Liang müthiş bir savaşçı ve strateji ustasıdır, herkes ona Uyuyan Dragon der. Savaşı henüz cepheye inmeden, çeşitli misinformasyon taktikleriyle kendi lehine döndürür ve savaşta galibiyeti garanti eder. Bir keresinde, düşmanın askeri mührünü çaldırıp, sahte dokümanlar yaratmış ve uzak yerlerdeki düşman kamplarına düşman hükümdar adına emirler göndermiştir. Bu sayede, orduları şehirlerden daha da uzaklaştırıp, düşman şehirlerini aynı anda savaşılan cephelerle fethetmiştir. Savaşta herşey mübahtır prensibine dayanan kurnazlıklar ve akıl oyunlarıyla Çin’de zamanının en akıllı adamı olarak itibar oluşturmuştur. Bu itibar o kadar sağlamdır ki, gerçekten savunmasız kaldığında bile, Chuko Liang’ın düşmanı Sima Yi komutasındaki güçlü ordu karşısında sarsılmaz bir kalkan oluşturmuştur. Daha önce edindiği itibar, Sima Yi’nin büyük bir korku duymasına ve savunmasız bir adamı dahi yenemeyeceğine inanmasına sebep olmuştur.

KANUN 29 - Başından en sonuna kadar planlayın

Sonuç herşeydir. Plan yaptığınız zaman, tüm potansiyel durumları, engelleri, şans faktörünü hesaba katın. Sonuna kadar planladığınızda ne zaman durmanız gerektiğini, hangi durumlar ortaya çıktığında nasıl aksiyonlar almanız gerektiğini aksiyona geçmeden bilir ve olaylar gelişirken düşünmeyle zaman harcamaz doğrudan eksiksiz bir uygulamaya konsantre olursunuz. Henüz bir işe girmeden, satranç masasının başına oturun ve hamlelerinizi ve rakibinizin hamlelerini bir bir düşünün ve en doğru zamanda en doğru hareketi yapmaya hazır olun.

Antik Yunanlılar, tanrılarının geleceği tamamen gördüğüne inanırlar. En ince detayına kadar nelerin olacağını gören tanrılar şuanın ötesinde, yakın, orta evre ve ileri evrede olacaklara göre, plan yapar ve insanların kaderini değiştirebilirler. İnsanlar ise, kadere kurban olurlar, sadece bu anı yaşar, gelecekle ilgili yeterli bilgileri olmadığından planlama yapamazlar. Bu karşılaştırma bugün bile geçerlidir: gelecekle ilgili detaylı düşünebilen, planlar yapan ve sabırla zamanı geldikçe o planları devreye alabilen insanlar Yunan tanrılarına benzer güce ve kontrole sahip oldukları düşünülür.

Burada bahsettiğim güç kanunları 48 prensipten üçü. Yeni yılda daha güçlü liderlere dönüşmek için, diğer kanunları da okumanızı tavsiye ederim. Hepimiz için başarılı bir 2022 olsun.