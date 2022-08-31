Gücün 7 kuralı

Ayşe Nazmiye UÇA - Datassist Bordro Servisi / Yönetim Kurulu Başkanı

Son zamanlarda uluslararası iş ve gelişim kitapları alanında iyi satanlar arasında olan Amerikalı Örgütsel Davranış Profesörü ve İşletme Teorisyeni Jeff rey Pfeff er tarafından kaleme alınan“7 Rules of Power” adlı kitabın, kısa zamanda Türkçeye çevrilip, kitap marketlerindeki yerini alacağını düşünüyorum. Bu hafta bu kitaptaki 7 altın kuralın ilk üçünden bahsedeceğim.

“Gücün iyilik için kullanılması için, daha fazla iyi insanın güce sahip olması gerekir”

Güç bir anlamda karanlık ve korkulan bir özellik. Bu nedenle iyi ve pozitif insanlar güce sahip olmaktan kaçınabiliyorlar. Bu da iş ve özellikte politika dünyasında negatif ya da kötü nitelikli insanlara fazlasıyla yol verilmesine yol açıyor. Jeff rey Pfeff er güç konusunu “karanlık” bir sanat olmaktan çıkararak başarılı olmak için kullanmayı öneriyor. Bu konuda yüz yüze ve online kurslar verirken, tüm birikimini de bu kitapta toplamış.

İyi insanların güçten kaçınma yerine kurallarını öğrenmesi gerekiyor, kendi öğretisinin mottosu şu ki;

“Hayatları değiştir, organizasyonları değiştir, dünyayı değiştir”

Değişim ise güç gerektirir. Tabi ki buna ilk başta kendimizi değiştirmekten başlamak gerekiyor.

İŞTE DEĞİŞİM İÇIN 7 GÜÇ KURALI

Neden 7 Kural?

7’nin sihirli bir rakam olmasının yanında, insanların bir konuyu özümsemesi ve akılda tutabilme kapasitesi için iyi bir limit olmasına bağlıyor.

■ Kendi yolundan çekil

■ Kuralları yık

■ Güçlü görün

■ Güçlü bir marka yarat

■ Çok sıkı bir şekilde network yap

■ Gücü kullan

Başarı gücü elde etmek için yapılan birçok şeyi haklı gösterir.

1- KENDİ YOLUNDAN ÇEKİL

Güçlü olmanın önündeki en büyük engelin kendimiz olması tabii ki sürpriz değil. Kendini bolca eleştiren başarıya ve güçlü olmaya layık görmeyen kesim çoğunlukla yetenekli insanlardan oluşuyor. Bu kesim kendisini acımasızca eleştirdiği için güce layık görmeyebiliyor. Bu kişilerin aileleri göreceli olarak yüksek kesimden olmayabilir. Güçlü ailelerin iyi okullarda okumuş çocukları genellikle gücü otomatik olarak elde etmiş gibi düşünebiliyorlar ve sadece bu duygu bile onların güçlü olmalarına sebep oluyor.

Bu yönü geliştirmek için üç alıştırma öneriyor.

1-Kendinizi tanımladığınız (hem kendinize hem başkalarına) sıfatları listeleyin. Ardından kendinizi daha güçlü olarak yeniden tasarlamak için bu sıfatların hangilerinden kurtulmanız gerektiğini bulun. Bunun yerine pozitif sıfatları yerleştirin.

2- Kendinizi bir hafta boyunca değerlendirin: Kaç kere başkalarını rahatsız ettiğiniz için özür dilediniz, kaç kere fikrinizi söylerken izin istediniz?

3- Başkalarına kendinizi anlatırken, hatta arkadaşlarınızla konuşurken; başarılarınızdan iyi yaptığınız konulardan mı konuşuyorsunuz, kırgınlıklarınızdan zayıf yanlarınızdan mı dem vuruyorsunuz? Bu davranış modelini değiştirin.

Birçok kişi reddedilir, kötü zamanlar yaşar ki bu zaten başarıya ve güce giden yolun zorlu olduğunu gösterir. Değişim yaşamak ve çevresini değiştirmek isteyen insanlar sık sık saldırıya uğrarlar ama buna takılmazlar.

Ve diyor ki “İyi bir lider sırtına saplanmış okların sayısından anlaşılır.”

Kendi yolunuzdaki bir başka engel ise “sevilebilir” olmaya çalışmak. Güçlü insanlar çoğunluk sevimli ve kibar olmayabilir. Herkes tarafından sevilmek ise hiçbir zaman mümkün değildir. Caesars Casinolarının eski CEO’su sevilme adına şunları söylüyor. “Eğer sevilmek istiyorsanız bir köpek alın. Ancak bir köpek sizi koşulsuz şartsız sever”

2-KURALLARI YIK

Öncelikle kurallara uymamaktan korkmamak birinci kural burada. Ortama ve sosyal normlara uymaya çalışmak mı, yoksa öne çıkmak mı istiyorsunuz. Bir kuralı bozup bozamayacağınızı sorduğunuzda sorumluluğu başkasına bıraktığınız için, kişi çoğunlukla size hayır diyecektir. Bunun yerine kuralı bozmak ardından “A öyle mi olacaktı?” demek daha kolaydır. Belki de özür dilemenize gerek olmayacaktır.

Bu durumu kurala uymak yerine yıkmak, inisiyatif almak ve üstlerinden izin beklememek olarak da özetleyebiliriz. Örneğin üst düzey kişilere özel düzenlenmiş bir davete katılmak için izin istemek yerine, doğrudan gitseniz, katılma şansınız yüksek olabilir. Tabii geri çevrilme olasılığı her zaman var ama birinci kural gibi güçlü insanlar bu başarısız girişimden söz etmeyeceklerdir.

Kuralları yıkmak başkalarını şaşırtır başka bir deyimle gardını bozar ve özür dilemek, izin istemekten daha kolaydır!

3-GÜÇLÜ GÖRÜN

Nasıl göründüğünüz insanlara gücünüz ve size nasıl davranacakları hakkında fikir verir. Yazar bu konuda Amy Cuddy’nin vücut dili konusundaki TED konuşmalarını öneriyor.

Bildiğiniz gibi insanların sizin hakkınızdaki ilk yargıları sonraki davranışlarını oluşturuyor ve ilk yargı kolaylıkla silinmiyor. O nedenle ilk başta güçlü bir izlenim vermek çok önemli.

Sık özür dilememek, gerektiğinde sinirlenmek ve kızgın olmak bir güç işareti. İlk izlenim ve davranışlarla güçlü görünme için önerdiği kurallar şöyle; Bu kurallar güçle, statü ve hakimiyet ile özdeşleşiyor.

■ Rahat mimik yapabilmek

■ Rahat geniş vücut duruşları

■ Sosyal mesafeye çok dikkat etmemek

(tam Pandemi tersi)

■ Elleri ve kolları daha kontrollü kullanmak

■ Yüksek volümlü ses

■ Başarılı bir biçimde söz ya da aksiyon

kesme

■ Daha uzun konuşma süresi

■ Daha uzun bakış süresi

■ Rahat gülüşler

Konuşma yaparken uzun cümleler kurmamak, kısa güçlü, basit ve anlaşılır bir konuşma her zaman gücü çağrıştırıyor. Bunun en güzel örneği ise Donald Trump.