Gücün Yedi Kuralı (2)

Ayşe Nazmiye UÇA - Datassist Bordro Servisi / Yönetim Kurulu Başkanı

İki hafta önce başladığımız Gücün 7 Kuralı’nın tanıtımına bu hafta devam ediyoruz. Eski bölümü okuma şansı olmayanlar için kurallar şunlar:

1. Kendi yolundan çekil

2. Kuralları yık

3. Güçlü görün

4. Güçlü bir marka yarat

5. Çok sıkı bir şekilde network yap

6. Gücü kullan

7. Başarı, gücü elde etmek için yapılan birçok şeyi haklı gösterir Kaldığımız yerden, yani kalan son 4 kuraldan devam ediyoruz:

4. GÜÇLÜ BİR MARKA YARAT

Kurumsal şirketlerde çalışan profesyoneller iyi bir pozisyonda iken, bir yandan şirketi için çalışıp bir yandan marka yaratmak zorundadırlar. Bu hem çalıştığınız organizasyon için yararlı olacak hem de sizi bir sonraki görevinize hazırlayacaktır. İyi bir “kişisel marka” yaratanlar birçok konuda daha şanslı olacaklardır. Bir banka kredisi alırken, bir gayrimenkul pazarlığı yaparken bile kişisel markanız önemlidir.

Bunun için;

Sizi tarif eden kelimeleri bulup bunun üzerinde oynama yapın. Bir hikayeniz olsun ve bunu anlatın. Tıpkı şirket markası gibi.

Modayı takip etmek yerine, kendiniz bir stil tayin edin ve bu stil ile kalabalıktan sıyrılın.

Bilinmek için elinizden geleni yapın. Podcast yayınlayın, blog ve/veya kitap yazın. Konferansalarda konuşun ya da kendi konferansınızı yaratın. Davranışlarınızla, görünümünüzle, konuşmalarınızla karşıt duruşlar yaratın.

5. ÇOK SIKI BİR ŞEKİLDE NETWORK YAP

Güçlü bir kariyer yapabilmek için, güçlü bir networking ilişkisine sahip olmak gerekiyor. 112 çalışan arasında uzun süreye yayılan bir araştırma sonucu networking yapmanın kariyer başarısında en güçlü etken olduğunu söylüyor. Benzer araştırma sonucuna göre network yeteneği iyi olan çalışanların gerek ücretleri gerek kurum içinde aldıkları roller ve hayat tatmini açısından çok daha iyi durumda. Günümüz iş dünyasına “Ben işimi yaparım, iyi iş yapan nasıl olsa takdir edilir” diye düşünmemek gerekiyor.

Birçok kişi için otomatik olan bu konu, bazılarımızın hiç hoşlanmadığı bir şey… Ancak yüz yüze olmasa bile sosyal medyayı kullanarak network yapmak gerekli.

Burada altın gibi network kuralları geliyor!

*Zayıf ve çok sayıda bağlantı

Çok sayıda fazla yakın olmayan ilişkiler, iş dünyasında daha fazla şans getiriyor. Yakın ve çok sıkı dostlar zaman içersinde akrabaya dönüşüyor ve işin içine duygular ve ait olma giriyor. Oysa size iş veren ve başkalarına önerenler çoğunlukla arkadaşlıktan değil, tanışıklıktan geliyor. (Bu bölüm benim için oldukça şaşırtıcı oldu. Az ve öz bağlantı kurmanın uzun vadede çok daha mantıklı olduğunu düşünüyordum. Oysa yazar yalnızca tanışıklığınız olan çok sayıda kişinin bağlantıları işe dönüştürme konusunda çok daha yararlı olduğundan bahsediyor.)

*Aracı olmayı öğrenmek

Başkalarına iş ve network yaratan konumlar oluşturun. İnsanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen, onları başkalarına tavsiye eden hareketler sizi bir güç odağına dönüştürebilir. Bu konuda merkez olabilmek ve onlar için değer yaratmak başlı başına önemli bir konu.

*Bağların merkezinde olmak

Başkalarına yararlı olan bağlantılar kurmak ve bu bağlantıların merkezinde olmayı başarmak kolay olmasa gerek fakat bunu başaran kişiler toplumda güçlü olarak tanımlanıyor.

6) GÜCÜ KULLAN

Gücü kullanmak için illa güçlü konumda olmayı beklemek gerekmiyor. Fırsatları değerlendirerek hızlı bir biçimde güç kullanmak önemli. Bazı kurallara karşı gelsek bile o sırada kullanılan güç kişiyi güçlü hale getiriyor. Belli bir pozisyona geldiğinizde, bu güçlü konumdan hızla yararlanarak değişiklikleri gerçekleştirmelisiniz. Yeni ve güçlü bir pozisyona geldiğinizde, doğal olarak size karşı bir muhalefet cephesi oluşacaktır. Böyle bir cephe güçlenip harekete geçmeden gücü kullanarak konumu ve pozisyonu güçlendirmek işin sırrı. Gücü kullanabilen kişiler hem daha güçlü duruma geçiyor hem de çevresindekiler tarafından daha güçlü olarak algılanıyorlar. Bu anlamda Putin çok sevimli bir örnek olmasa da gücü kullanma adına iyi bir örnek gibi gözüküyor. Bunu yaparken sevilmeyi ve onaylanmayı beklemek doğru değil. Güçlü olmanın ilk kuralından hatırlayacağınız üzere herkes tarafından sevilmek güçlü insanların kuralları arasında yok.

7) BAŞARI GÜCÜ ELDE ETMEK İÇİN YAPILAN BİRÇOK ŞEYİ HAKLI GÖSTERİR

Başarıya giden yolda yapılanlar, belli bir başarı elde edildikten sonra mazur görülebiliyor ve unutuluyor. (Ben şahsen bu kuralı sevmemiş olsam da yazar bu kuralın 7 kuralın en güçlüsü olduğunu söylüyor.) Güçlü insanların arkadaşları da güçlü oluyor ve başarıya giden yolda hadlerini aşan bazı işlerin sonuçlarını (kamuoyu onlara karşı olsa da) kolaylıkla hallettikleri bir gerçek ve bu yalnızca bizim ülkemiz için geçerli değil.

Neden;

1.Güce yakın olma isteği

Başarılı olan insanlara yakın olma isteği farklı bir ilişki biçimi yaratıyor. Daha önce farklı düşünseler bile başarılı insanlara yakın oldukları zaman fikirleri tamamen değişebiliyor.

2.Güçlü insanlar tarihi yazar veya yaratır

Güçlü insanlar hem finansal hem sosyal kaynaklara kolay ulaşır ve hikayeleri kendi çıkarlarına göre değiştirme kabiliyetine erişirler.