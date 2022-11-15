HangiKredi’de çalışanlarımızın güçlü yönlerine odaklanarak fark yaratıyoruz

Ayşe Nazmiye UÇA - Datassist Bordro Servisi/Yönetim Kurulu Başkanı

Hoş geldiniz Aylin Hanım.

Hoş buldum Ayşe Hanım.

Kredi araştırması yapan kişiler bankacılık ürünlerini karşılaştırmak üzere HangiKredi’yi kullanıyor. Gerçekten çok yenilikçi bir yaklaşım. Aslında bu tür servisler çok konuşulur, internet konusunda yatırım yapmayı düşünen kişiler bunlardan bahseder ama başarılı olamazlar. Bu zorlu konuda HangiKredi’nin böyle bir servisi yapması ve başarılı bir şekilde sürdürmesi çok güzel. Başarılarınızın arkasında ne var?

Yüksek teknolojimize ve kurduğumuz sağlam iletişime borçlu olduğumuzu düşünüyorum. Her ay internette kredi araştırması yapan üç kişiden ikisinin ziyaret ettiği bir siteyiz. Finansal asistan vizyonuyla birlikte çok dinamik ve kendini yenileyen bir yapımız var. Başarımızı sürekli yenilenen teknoloji ve iletişim odaklı yapımıza borçlu olduğumuzu düşünüyorum. HangiKredi 2006 yılında kuruluyor, 2010 yılında Türkiye’nin internet kullanıcılarının %65’inin ziyaret ettiği iLab Holding bünyesine katılıyor. Aylık 20 milyon ziyaretçisi bulunan HangiKredi, 2023 yılında Türkiye’nin en kapsamlı finansal Super App’i olma yolunda ciddi adımlarla ilerliyor.

İşe alımlarda stratejik bir yol izlemeniz gerekir. Örneğin çok anlatılan bir uygulama vardır; Southwest Airlines’da işe alım sürecinde gelen kişilere boyama kitabı verilir ve bu boyama kitabının çizgileri hiç aşmadan boyayan kişiler işe alınmaz. İlginç sorularla çalışanın o şirketin bünyesine uygun olup olmadığı anlaşılan birtakım metotlar vardır. Siz nasıl bir strateji izliyorsunuz?

Ben de Japonya’dan bir örnek vermek istiyorum. İşe almadan önce kişileri öğle yemeğine çıkartıyorlar ve daha yemeğin tadına bakmadan tuz atan kişileri işe almıyorlar. Bunun sebebi kişilerdeki ön yargılar oluyor. HangiKredi manifestomuz içerisinde ‘varsayma, sor’ diyerek açık iletişim kültürü ile ilerliyoruz. Sürdürülebilir bir bakış açısıyla çalışmayı önemsiyoruz. Sürekli gelişime önem veren, derin dinleme ihtiyacını anlamaya çalışan ve aslında tek tip değil vizyoner bakış açısıyla yenilikçilik katabilen karakterleri işe almaya özen gösteriyoruz. Evet yetenek çok önemli ancak öncelikle baktığımız şey karakter.

“İnsan içindeki cevheri kendisini güçlendiren ve huzurlu ortamda mücevhere dönüştürebiliyor”

Şirketlerin birtakım ilkeleri vardır. Sizin ilk ve en güçlü ilkeniz nedir?

HangiKredi’de huzurlu ve eğlenceli bir çalışma ortamı olmasına çok önem veriyoruz. İnsan içindeki cevheri kendisini geliştiren huzurlu olduğu ortamda mücevhere dönüştürebiliyor. Huzurlu ve dinamik, birbirimizi sürekli yukarı çekmeye çalışarak zorlayan bir yapı bizi biz yapan etkenler. Eğlenceli bir işyeri kültürümüz var, her ay çalışanlarımıza etkinliklerle dokunmaya çalıştığımız gibi çeşitli etkenlerle çalışma arkadaşlarımızı biraraya getirebildiğimiz ortamları yaratmaya özen gösteriyoruz.

Huzurlu ve eğlenceli bir ortam her çalışan tarafından farklı algılanabilir. Eğlenceli ortamlarda bazı çalışanların performansları çok iyiyken bazı çalışanların iyi olmaz. Bütün bu ortamlarda performansları ölçmek için neler yapıyorsunuz?

HangiKredi’de ilk olarak 2019 yılında performans sistemimizi hayata geçirdik. Sistemin temel sistematiğini şöyle kurguladık. Birincisi çalışanlarımızın görevlerine özel hedef ve yöneticileri ile birlikte belirledikleri, ikincisi ise şirket stratejisiyle ortak hedefl erin belirlendiği iki temele dayandırdık. Hem yeteneklerini geliştirdikleri hem de şirket hedefl erine uyumlu gidebilecekleri sistemi kurguladık. Tabii esas önem verdiğimiz konulardan birisi sürekli yöneticileriyle iletişimde olmalarıdır. Performansı üçer aylık periyotlarla takip ediyoruz. Sorumluluk bilinci yüksek profillerden oluşan bir çalışan kitlemiz olduğu için performanslarını sergilerken bir sorun yaşamıyorlar. 2022’de çalışan sayımızı %70 oranında arttırdık , bu ciddi bir büyüme. 2023’te de iki kat büyüme hedefimiz var.

Firmanızın büyük bir kısmı yazılımcılar ve teknik ekip çalışanları oluşturuyor. Burada da çok zor bir süreç yaşanıyor son birkaç yıldır yazılım ekiplerinin dışa açılmasıyla. Sizde durumlar nasıl, siz bunun üstesinden nasıl geliyorsunuz?

Türkiye’de pandemiyle birlikte en küçük perakende firmaları dahi interneti kullanarak işlerini sürdürmeye ve internet teknolojilerine yatırım yapmaya başladı. Teknoloji kadrolarındaki kaynak değerlendi ve teknoloji çalışanları farklı teklifl er almaya başladı. İnsan kaynakları uygulamalarıyla sektörü, trendleri doğru takip ederek yakalamaya çalışıyoruz. Çalışanlarımızın yeni beceriler kazanmalarına fırsat sağlayarak, bu yapının bir parçası olduklarını hissettirerek gücümüzü ve potansiyelimizi ortaya çıkartıyoruz.

Teknik ekip bulmakta zorlanıyor musunuz? Hangi kaynakları kullanıyorsunuz?

Teknik ekip bulmak kolay bir süreç değil. HangiKredi Akademi çatısında bir teknoloji okulu projesi başlattık. Hem insan kaynaklarını kendimiz yetiştirelim hem de bunun yanında sosyal projemiz olsun istedik. Teknoloji okulundaki temel hedefimiz, öğrencilerin iş hayatında mesleklerini seçerken kendilerini keşfetme yolculuğunu desteklemektir. Teknoloji öğrencilerinin bize başvuru yaparak önce bir süreçten geçmesini sağlıyoruz. Sonrasında iş hayatıyla ilgili bilgileri, e-posta yazma şekilleri, kişisel imajları, kariyerlerine katkı sağlayabileceğimiz eğitimleri vermeyi istiyoruz. Sonunda başarılı olan arkadaşlarımızı kurumumuzda istihdam etmeyi hedefl eyeceğiz. Teknoloji okulu projesini kasım ayında başlatıyoruz, projeyi Online olarak planladık ve öğrencilerimizi fiziksel olarak da ofisimize davet ederek ofis içerisindeki kültürü de yaşamalarını istiyoruz.

Önümüzdeki yıl için büyüme hedefiniz olduğunu söylediniz. Nasıl bir duygu? İK ‘dan sorumlu bir üst düzey yönetici olarak size korku mu veriyor yoksa heyecanlı mısınız?

Çok büyük bir heyecan içerisindeyiz. Türkiye’nin en kapsamlı Super App’i olma yolunda hem dijital tarafta hem de açık bankacılık tarafında hedefl erimiz çok büyük. Bu alanlara girmek ve yeni iş alanları oluşturmak yepyeni bir vizyonla 2023’ü hazırlamak çok heyecan verici. Ekip arkadaşlarımızla çok ciddi projeler başlatmayı hedefl eyerek çok uzun soluklu çalışıyoruz. Eğitim ve oryantasyon da en önemli konularımız olacak ki mevcut insan kaynağımızdaki kültürümüzle uyumlanabilmeleri için çok heyecanlıyız. Hedefl erimiz çok büyük ve çok güzel bir tuval oluşturacağımızı düşünüyoruz.

Peki siz Aylin Savcı olarak neler yapıyor, kendinizi nasıl geliştiriyorsunuz?

Hayatımın odak noktasında sürekli gelişim var. Marmara iletişim mezunuyum ve yüksek lisansımı da aynı alanda yaptım ve doktoramı da tamamlamak hedefl erim arasında. Bunun yanında bir diğer hedefim ise koçluk çalışmalarımı sürdürmek. Sürekli olarak insanlarla iletişimde olmak, onların gelişimlerini görmek mutluluk verici. Koçluk çalışmalarımı kendime fayda olarak değil sosyal sorumluluk adına yapıyorum ve edindiğim gelirin tamamını Türkiye’de kız çocuklarının okuması için ayırıyorum. Danışanlarım da bu durumdan çok mutlu oluyorlar.

ÜÇ FARKLI BOYUTA DOKUNUYORUZ

Yarısından fazlası teknoloji ekibi olan bir firmanın İnsan Kaynaklarısınız. Çalışanları kendilerine ‘bundan sonra ne yapacağım, geleceğimi nasıl şekillendireceğim, burası beni kişisel olarak geliştiriyor mu?’ diye soruyor. Bu açıdan kariyer fırsatlarını sürekli canlı tutuyor olmalısınız. Bunun için neler yapıyorsunuz?

Organizasyon yapımızı sürekli geliştirerek ve değiştirerek devam ediyoruz. Mesela operasyondaki bir arkadaşımız kariyerini dijital alanda devam ettirmek istiyorsa kendisine hangi yetkinlikleri kazandırması ve ne gibi eğitimler alması gerektiğine, görev değişiklikleri süreçlerini nasıl destekleyebileceğimize dair çözüm yolları sunuyoruz. Kendisini nasıl geliştireceğini ve bundan sonra neler yapmak istediğini soruyoruz ve bunu sorarken üç farklı boyuta dokunuyoruz. Kendi yapmak istedikleri, yöneticisiyle birlikte yapacakları ve kurumdan beklentileri boyutlarını ele alıyoruz. İk’cılar çalışanların gelişmesi gereken yönlerine değil, güçlü yönlerine bakmalı çünkü bizi biz yapan güçlü yönlerimiz. HangiKredi’de biz çalışanlarımızın güçlü yönlerine odaklanıyoruz ki güçlü yönleri geliştirmek gelişmesi gereken alanlara göre çok daha hızlı, kolay ve etkili oluyor.